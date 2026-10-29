В Германии задержали двух белорусов по подозрению в диверсиях по заказу России

В Германии взяли под стражу двух граждан Беларуси, которых подозревают в подготовке диверсий в пользу России. Следствие также проверяет их возможную причастность к поджогу промышленного объекта в Румынии, на территории которого расположено предприятие оборонной промышленности.

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Об этом сообщило немецкое издание Der Spiegel. Генеральная прокуратура Мюнхена расследует вероятную подготовку диверсий в районе Нюрнберга. В частности, подозреваемые якобы планировали поджечь участок возле железнодорожного пути и линии электропередачи.

Подозрение в подготовке диверсий в Германии

Мужчин в возрасте 39 и 50 лет задержали в начале октября, и с тех пор они находятся под стражей. По версии следствия, их планы могли быть направлены на совершение диверсий на территории Германии.

Расследование проводят специалисты Центрального управления Баварии по борьбе с экстремизмом и терроризмом. Белорусам вменяют, в частности, агентурную деятельность с целью диверсии и сговор с целью поджога.

Что известно о поджоге в Румынии

Параллельно причастность мужчин к другому инциденту проверяют румынские правоохранительные органы. По их данным, белорусы могли участвовать в поджоге промышленного парка в городе Брашов в ночь на 14 сентября. На этой территории расположены, в частности, производственные мощности оборонного предприятия, которое выпускает гранатометы и боеприпасы.

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В связи с делом о поджоге в Румынии суд в Бухаресте выдал европейские ордера на арест обоих мужчин.

По данным румынской разведки, задержанные могут входить в диверсионную сеть, которой руководит Москва. В то же время обстоятельства вероятной причастности мужчин к обоим инцидентам еще предстоит установить.

Другие диверсии с вероятным российским следом в Европе

Напомним, немецкие правоохранители установили личности подозреваемых в диверсии возле аэропорта Лейпцига. Ими оказались уроженец России с латвийским паспортом и гражданин Беларуси, у которого также есть российский паспорт

Главные истории дня

По данным немецких следователей, во время инцидента в начале августа беспилотник со взрывчаткой оказался возле украинского грузового самолета Ан-124 "Руслан". Министр внутренних дел Германии Александр Добриндт заявил о возможной причастности российских спецслужб к операции, которую Берлин расценил как гибридную атаку.

Как писал OBOZ.UA, в Польше задержали двух подозреваемых в поджоге наземной станции спутниковой связи Starlink. Мужчин задержали в Германии, а польские власти заявили о причастности российских спецслужб к диверсии.