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В Германии в аэропорту автомобиль протаранил ограждение рядом с российскими самолетами: подробности инцидента

Катя ПомазанКатя Помазан
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В Германии в аэропорту автомобиль протаранил ограждение рядом с российскими самолетами: подробности инцидента
Полиция Лейпцига. Источник: EHL Media.

В аэропорту Лейпциг/Галле в Германии автомобиль протаранил защитное ограждение рядом со стоянкой грузовых самолетов. Инцидент произошел на фоне предыдущих случаев с подозрительными беспилотниками на территории аэропорта.

Повреждения ограждения обнаружили в субботу, 17 октября. Об этом сообщило немецкое издание BILD.

После инцидента северную взлетно-посадочную полосу аэропорта закрыли, а правоохранители приступили к проверке территории.

После обнаружения повреждения ограждения его обезопасили и ограничили доступ к месту происшествия. К поискам привлекли сотрудников федеральной и земельной полиции.

В Германии в аэропорту автомобиль протаранил ограждение рядом с российскими самолетами: подробности инцидента

Камера за забором ничего не зафиксировала. Источник: privat

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В то же время правоохранителям не удалось найти автомобиль, который мог протаранить ограждение, или лиц, находившихся на территории аэропорта без разрешения. Полиция также не исключает, что повреждение могло возникнуть в результате дорожно-транспортного происшествия. Расследование продолжается по различным версиям.

Особое внимание привлекло отсутствие видеозаписи с камеры, расположенной непосредственно за поврежденным ограждением. Сначала представитель компании Mitteldeutsche Flughafen AG Уве Шухарт заявил, что устройство было выключено. Впоследствии он уточнил, что камера работала, но не была направлена на участок, где образовался пролом.

Это камера оперативного контроля движения на территории аэропорта, которую используют для наблюдения за перемещением самолетов при необходимости, а не для постоянного охранного видеонаблюдения.

Аэропорт и его ограждение соответствуют требованиям немецкого законодательства об авиационной безопасности. Общая длина защитного ограждения составляет около 40 км, поэтому обеспечить его непрерывное видеонаблюдение, по словам представителя компании, сложно.

Место повреждения расположено возле подъездной дороги к воротам аэропорта. Известно, что эта дорога открыта для общего пользования. Примерно в 1,7 км от неё стоят три российских грузовых самолёта "Антонов", которые не могут совершать полёты из-за санкций Европейского Союза, введённых в 2022 году.

Немецкие следователи недавно проверяли, связан ли инцидент с беспилотником в Лейпциге с другими возможными диверсиями в Польше и Сербии. В деле фигурирует подозреваемый, которого, по данным журналистов, связывают с поджогом строительного магазина в польской Лодзи и контактами с российскими спецслужбами.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что неудачный взрыв в Лейпциге помог следователям получить доказательства, которые могут связывать инцидент с более широкой кампанией российских диверсий в Европе. 4 августа беспилотник зацепил крыло украинского самолета в аэропорту Лейпцига и упал на взлетную полосу, однако прикрепленное к нему взрывное устройство не сработало.

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ГерманияЛейпцигаэропортсамолет
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