В Нидерландах во вторник утром частично эвакуировали сразу четыре железнодорожные станции из-за оставленных без присмотра сумок и чемоданов. Речь идет о вокзалах Роттердам-Централ, Утрехт-Централ, Харлем и Дордрехт.

Видео дня

Правоохранители проверили подозрительные предметы, однако опасных веществ или предметов в них не обнаружили. Об этом пишет NU.nl.

Что произошло на вокзалах Утрехта и Роттердама

На вокзале Утрехт-Централь в зале оставили две сумки без присмотра. Полиция оцепила зал и часть платформ, после чего вместе со специалистом по взрывчатым веществам осмотрела вещи. Ничего опасного в сумках не обнаружили, поэтому вокзал полностью открыли.

Полиция задержала двух человек за нарушение общественного порядка. Пока что правоохранители не установили, связаны ли они с оставленными сумками.

На центральном вокзале Роттердама также обнаружили два бесхозных чемодана. После проверки выяснилось, что опасного содержимого в них не было, а зал вокзала открыли около 10:15.

Впоследствии в полицию обратилась женщина, которая сообщила, что именно она оставила чемоданы, поскольку ненадолго ушла в город.

Из-за чемоданов эвакуировали вокзал в Гарлеме

На вокзале Гарлема около 10:15 обнаружили два оставленных без присмотра чемодана. После этого весь вокзал эвакуировали, а поезда, проходившие через станцию, временно не останавливались.

РЕКЛАМА

Около 12:45 станцию вновь открыли после того, как в чемоданах не обнаружили ничего опасного. Троих человек задержали по подозрению в нарушении общественного порядка. Правоохранители пока не установили, имеют ли они отношение к оставленным чемоданам, и не исключают такой возможности.

Что известно о ситуации в Дордрехте

На вокзале Дордрехта из-за оставленного без присмотра чемодана оцепили только зал ожидания. Полицейские проверили предмет и не обнаружили в нём ничего необычного, после чего оцепление сняли.

Главные истории дня

Кто оставил чемодан, пока неизвестно. Полиция также продолжает проверять, могут ли быть связаны между собой все четыре инцидента. По предварительным данным, оснований утверждать о такой связи у правоохранителей пока нет.

Как сообщал OBOZ.UA, исследователи из Делфтского технологического университета в Нидерландах разработали дрон, который может находить ветки и цепляться за них с помощью осязания. В отличие от традиционных беспилотников, он не полагается исключительно на камеры, а использует тактильные датчики на роботизированной кисти.

РЕКЛАМА