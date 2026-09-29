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В Нидерландах эвакуировали сразу четыре железнодорожные станции из-за подозрительных предметов: что известно

Ольга Ганюкова
Ольга Ганюкова
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В Нидерландах эвакуировали сразу четыре железнодорожные станции из-за подозрительных предметов: что известно
В Нидерландах эвакуировали сразу четыре железнодорожные станции из-за подозрительных предметов: что известно

В Нидерландах во вторник утром частично эвакуировали сразу четыре железнодорожные станции из-за оставленных без присмотра сумок и чемоданов. Речь идет о вокзалах Роттердам-Централ, Утрехт-Централ, Харлем и Дордрехт.

Правоохранители проверили подозрительные предметы, однако опасных веществ или предметов в них не обнаружили. Об этом пишет NU.nl.

Что произошло на вокзалах Утрехта и Роттердама

На вокзале Утрехт-Централь в зале оставили две сумки без присмотра. Полиция оцепила зал и часть платформ, после чего вместе со специалистом по взрывчатым веществам осмотрела вещи. Ничего опасного в сумках не обнаружили, поэтому вокзал полностью открыли.

Полиция задержала двух человек за нарушение общественного порядка. Пока что правоохранители не установили, связаны ли они с оставленными сумками.

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На центральном вокзале Роттердама также обнаружили два бесхозных чемодана. После проверки выяснилось, что опасного содержимого в них не было, а зал вокзала открыли около 10:15.

Впоследствии в полицию обратилась женщина, которая сообщила, что именно она оставила чемоданы, поскольку ненадолго ушла в город.

Из-за чемоданов эвакуировали вокзал в Гарлеме

На вокзале Гарлема около 10:15 обнаружили два оставленных без присмотра чемодана. После этого весь вокзал эвакуировали, а поезда, проходившие через станцию, временно не останавливались.

Около 12:45 станцию вновь открыли после того, как в чемоданах не обнаружили ничего опасного. Троих человек задержали по подозрению в нарушении общественного порядка. Правоохранители пока не установили, имеют ли они отношение к оставленным чемоданам, и не исключают такой возможности.

Что известно о ситуации в Дордрехте

На вокзале Дордрехта из-за оставленного без присмотра чемодана оцепили только зал ожидания. Полицейские проверили предмет и не обнаружили в нём ничего необычного, после чего оцепление сняли.

Кто оставил чемодан, пока неизвестно. Полиция также продолжает проверять, могут ли быть связаны между собой все четыре инцидента. По предварительным данным, оснований утверждать о такой связи у правоохранителей пока нет.

Как сообщал OBOZ.UA, исследователи из Делфтского технологического университета в Нидерландах разработали дрон, который может находить ветки и цепляться за них с помощью осязания. В отличие от традиционных беспилотников, он не полагается исключительно на камеры, а использует тактильные датчики на роботизированной кисти.

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