В Непале завершились поисково-спасательные работы: почти 7 тыс. человек погибли и пропали без вести. Фото

5 октября в Непале прекратили поисково-спасательные работы после масштабного разрушительного наводнения, произошедшего 26 августа на границе страны с китайским регионом Тибет. Подтверждено не менее 1 455 жертв стихии; еще 5 285 человек до сих пор считаются пропавшими без вести.

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13 795 человек были спасены, передает The Straits Times. "Мы переходим от фазы поиска и спасения к фазе поиска и восстановления", – сказал Фаниндра Паудель, руководитель Национального центра по чрезвычайным ситуациям.

По его словам, власти рассматривают вопрос о том, как официально объявить погибшими тех, кто в настоящее время находится в статусе пропавших без вести, чтобы их семьи могли завершить страховые, банковские и другие юридические формальности. "Мы инициируем соответствующие процедуры", – пообещал Паудель.

Дхарам Радж Упрети, глава Национального управления по снижению риска стихийных бедствий и управлению ими (NDRRMA), пояснил: активный поиск тел будет прекращен, но спасатели вернут любые останки, имущество или ценности, найденные в ходе ликвидации последствий ЧС. Спасательные операции также будут продолжаться в случае необходимости.

Последствия смертоносного наводнения в Непале

В стране разрушено 12 гидроэлектростанций, 68 подвесных и 41 проездной мост, 69 километров дорог в районах Расува, Нувакот, Дхадинг, Горкха и Читван. Повреждены или снесены около 7570 домов, семь медицинских учреждений, 18 школ и 30 культурных достопримечательностей. Также с последствиями ЧС столкнулись 17 банковских отделений и около 4800 коммерческих объектов, включая 142 отеля и 60 ресторанов.

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Вода размыла более 1800 гектаров сельскохозяйственных угодий (по предварительным оценкам, производство продуктов питания сократится на 7686 тонн).

Власти заявили, что им требуется почти 5 миллиардов долларов США для скорейшего восстановления и оказания помощи жителям, оставшимся без крова из-за стихийного бедствия. По подсчетам NDRRMA, от наводнения пострадали почти 1,6 миллиона человек.

Согласно анализу Геологической службы США, считается, что наводнение вызвал обвал гималайского ледника. Он выделил энергию, эквивалентную землетрясению магнитудой 5,2.

Главные истории дня

Всего за последние четыре десятилетия в Непале было зарегистрировано около 26 наводнений в результате прорывов ледниковых озер. Ежегодно страна теряет в среднем более 300 жизней из-за экстремальных климатических явлений.

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Как писал OBOZ.UA, по состоянию на 25 сентября 56 граждан Украины оставались без вести пропавшими после катастрофического наводнения и оползня в Непале. Катманду проводит ДНК-тестирование для установления личностей погибших, чьи тела не удалось идентифицировать. Процедура распространяется также на иностранцев.