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"У нас есть много доказательств": премьер-министр Албании обвинил Россию и Иран в подстрекательстве к протестам в стране

Лилия РагуцкаяЛилия Рагуцкая
Time to read1 мин
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"У нас есть много доказательств": премьер-министр Албании обвинил Россию и Иран в подстрекательстве к протестам в стране
Протесты в Албании продолжаются уже почти неделю

Фотограф: Протестувальники блокують дорогу під час антиурядової демонстрації біля Міністерства освіти в Тирані 14 жовтня. Atdhe Mulla/Bloomberg

 

 

Прем’єр-міністр Албанії Еді Рама звинуватив спецслужби росії та Ірану у сприянні антиурядовим протестам у країні. На його думку, заворушення можуть стати перешкодою на шляху Албанії до вступу в ЄС — Bloomberg."У нас є безліч доказів іноземного втручання. За масками ховаються ті, хто бажає Албанії зла й хоче отримати її виключно для себе", — заявив глава уряду, звинувативши "іноземні сили", зокрема росію та Іран, у втручанні в протести, пише Bloomberg.В Албанії з літа тривали протести проти забудови острова Сазан та прилеглих прибережних територій. До проєкту залучена інвестиційна компанія Affinity Partners, заснована у 2021 році Джаредом Кушнером – зятем президента США Дональда Трампа. Протестувальники побоюються, що будівництво курортного комплексу завдасть шкоди лагуні Вйоса-Нарта та району Звернеца, де мешкають перелітні птахи, зокрема фламінго. У липні 2026 року депутати Європейського парламенту попереджали, що просування курортного проєкту без належного захисту природоохоронних територій може поставити під загрозу переговори про вступ Албанії до ЄС. У жовтні протести переросли в ширші антиурядові виступи, учасники яких почали вимагати відставки Рами, критикуючи владу також через корупцію, безробіття та проблеми в освітній сфері.Упродовж останніх п’яти днів протестів постраждали 272 людини, зокрема 169 поліцейських, 82 учасники акцій та 21 перехожий.

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