«У нас много оружия»: Трамп заговорил о планах в отношении Ирана и похвастался своим IQ

Президент США Дональд Трамп допустил возможность усиления американских бомбардировок Ирана после промежуточных выборов. Он не уточнил, о каких именно возможных военных действиях идет речь.

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Также во время беседы он заявил о своем "высочайшем уровне IQ". Об этом сообщает журналист TIME

Трамп заговорил об усилении ударов по Ирану

Журналисты спросили Трампа, собирается ли он усилить бомбардировки Ирана после промежуточных выборов, поскольку ранее появлялись сообщения о таких планах.

"Возможно. У нас много оружия", — ответил президент США.

Трамп заявил о "самом высоком уровне IQ"

Отдельно Трамп прокомментировал вопрос о своем интеллекте и заявил: "У меня самый высокий уровень IQ. Самый высокий. Со мной все в порядке".

Напомним, переговоры между США и Ираном при посредничестве Катара не дали заметного результата, поскольку стороны пока не готовы идти на уступки. Основные разногласия касаются ослабления американских ограничений и требований Вашингтона в отношении иранской ядерной программы.

Как писал OBOZ.UA, 29 сентября США ввели новые санкции против лиц и компаний, которых американские власти обвиняют в помощи Ирану в получении оружия и компонентов для его производства. В список попали представители и компании из Ирана, Китая, Гонконга, Пакистана и России.

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