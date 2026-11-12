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В Молдове задержали российского шпиона: собирал информацию о государственных органах

Дарья ДуроваДарья Дурова
Time to read1 мин
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Российский шпион в Молдове
Российский "шпион" получил официальное подозрение. Источник: procuratura.md

В Молдове задержали и поместили под стражу мужчину, который собирал чувствительную информацию для спецслужб Российской Федерации. Ему грозит штраф или от 2 до 5 лет тюрьмы.

Об этом на официальном сайте сообщила Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS). Ведомство работает над этим делом совместно со Службой разведки и безопасности (SIS) Республики Молдова.

Что совершил фигурант

Правоохранители считают, что правонарушитель "установил и поддерживал контакты с представителями специальных служб РФ, в том числе через посредников из неконституционных структур безопасности в Приднестровском регионе" (ПМР).

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Предварительно, мужчину завербовали, чтобы он собирал данные о деятельности конституционной власти страны, в частности учреждений, отвечающих за национальную безопасность.

В поле его интересов входили сведения о том, какой информацией располагают государственные органы о деятельности иностранных спецслужб на территории Молдовы, насколько власти осведомлены об их операциях и какие меры организованы для противодействия.

Фигурант по состоянию на 12 ноября находился под стражей. Ему предъявлено подозрение по части 1 статьи 338³ Уголовного кодекса Молдовы.

Речь идет о несанкционированном сборе информации. В УК сказано, что это "сбор или присвоение информации с целью ее хранения или использования во вред суверенитету, независимости, территориальной целостности, государственной безопасности или обороноспособности Республики Молдова – если эти действия не содержат признаков государственной измены или шпионажа".

Предусмотренное законодательством наказание – это штраф в размере от 850 до 1350 условных единиц (одна условная единица в Молдове равна 50 молдавским леям) или лишение свободы на срок от 2 до 5 лет.

"Уголовное расследование продолжается с целью установления всех обстоятельств дела и выявления других возможных лиц, причастных к этой деятельности", – подвели итог в PCCOCS.

В Молдове задержали российского шпиона: собирал информацию о государственных органах

В Молдове задержали информатора российских спецслужб. Источник: Скриншот ролика

Как писал OBOZ.UA, 7 ноября в Молдове зафиксировали два случая нарушения воздушного пространства объектами, похожими на аэростаты. Один заметили в Дрокиевском, другой – в Сорокском районе.

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