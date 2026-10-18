В Молдове задержали двух украинских пограничников, которые преследовали мужчину через Днестр. Видео

В Молдове 15 октября задержали двух пограничников ГПС Украины. Они поймали украинца, переплывавшего Днестр, но из-за поломки моторной лодки и сами оказались на территории соседней страны.

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Молдавская пограничная полиция обнародовала информацию об этом инциденте в субботу, 17 октября. На официальном сайте сообщается, что это произошло вблизи села Голосница около 15:00 в четверг.

Двое сотрудников Госпограничной службы "на моторной лодке пересекли государственную границу во время задержания гражданина Украины". После этого молдавские правоохранители выехали на место происшествия и провели задержание.

Украинцев доставили в штаб-квартиру сектора пограничной полиции Косеуц "для проведения юридических процедур".

Все сведения о происшествии были переданы в прокуратуру. Она постановила возбудить уголовное дело по факту преступления незаконного пересечения государственной границы, предусмотренного статьей 362 Уголовного кодекса Республики Молдова.

"В отношении двух лиц были применены процедуры, предусмотренные действующим законодательством, с соблюдением компетенций ответственных учреждений", – утверждает ведомство.

В сети опубликовали видео, снятые на месте инцидента:

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Реакция украинской стороны

В комментарии "Суспільному" спикер ГПСУ Андрей Демченко рассказал, что наши пограничники заметили мужчину, который пытался переплыть Днестр, и отправились за ним на лодке.

Несмотря на сопротивление правонарушителя, его удалось догнать, однако из-за мелководья реки двигатель лодки заглох. Течение отнесло его к молдавскому берегу. Там их встретила группа людей, которая затащила плавсредство на территорию Молдовы.

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После этого, по словам Демченко, прибыла пограничная полиция Молдовы и задержала мужчину. В настоящее время проводится служебное расследование; с молдавской стороной состоялась погранично-представительская встреча по поводу этой ситуации.

"Был обмен информацией с нашей стороны и со стороны Молдовы", – заявил пресс-секретарь.

Демченко добавил, что на данный момент украинская сторона не знает места нахождения задержанного молдавскими правоохранителями мужчины.

Как писал OBOZ.UA, в прошлом году сотрудники ГПСУ поймали двух мужчин, которые пытались попасть в Молдову, переплывая реку Днестр на надувных камерах для тюббинга. Заплыв нарушители решили совершить ночью, надеясь остаться незамеченными.