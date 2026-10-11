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В Молдове взорвался дрон: что говорят правоохранители. Фото

Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
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В Молдове взорвался дрон: что говорят правоохранители. Фото
Полиция призвала граждан не приближаться к подозрительным предметам. Источник: t.me/Politia_Republicii_Moldova

В Молдове в ночь с 10 на 11 октября в Новоаненском районе упал и взорвался беспилотник. Взрыв слышали жители сел Джамена и Вератик.

В то же время национальные системы воздушного наблюдения не зафиксировали несанкционированного пересечения государственной границы. Об этом сообщила полиция Молдовы.

Дрон взорвался в лесу недалеко от села Джамена

По информации правоохранителей, беспилотный летательный аппарат упал и взорвался в лесу на окраине села Джамена. Сообщение об инциденте поступило в полицию около 22:20.

После этого на место выехали группы военных и саперов. Территорию падения дрона оцепили, а специалисты изучают объект и устанавливают обстоятельства происшествия.

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Об инциденте утром 11 октября сообщили Министерство обороны и полиция Молдовы.

Правоохранители призвали не приближаться к обломкам

Полиция призвала граждан не приближаться к подозрительным предметам и обломкам и не прикасаться к ним. Также людей просят избегать района падения дрона до завершения проверок.

В Молдове взорвался дрон: что говорят правоохранители. Фото

В Молдове взорвался дрон. Источник: t.me/Politia_Republicii_Moldova

Как сообщал OBOZ.UA:

На границе Украины и Молдовы изменили порядок контроля на трех КПП. Так, из соображений безопасности, 12 сентября молдавские пограничники и таможенники вернулись на территорию своей страны и будут работать на имеющейся инфраструктуре со своей стороны границы. Речь идет о пунктах пропуска: Джурджулешти–Рени, Бричень–Росошаны и Крива–Мамалига.

5 октября рядом с пограничным пунктом Паланка упал российский снаряд. Он попал в автобус, припаркованный неподалеку. Один человек пострадал, работу пункта пропуска приостановили.

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