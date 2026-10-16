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В Молдове упал и взорвался дрон: подробности. Видео

Надежда ДанищукНадежда Данищук
Time to read1 мин
icon 1,2 т.
В Молдове упал и взорвался дрон: подробности. Видео
Инцидент произошел вблизи села Скаяны в Дондюшанском районе. Источник: Коллаж OBOZ.UA

В Молдове 16 октября упал и взорвался беспилотник. Инцидент произошел вблизи села Скаяны в Дондюшанском районе.

Об этом пишет NewsMaker со ссылкой на Министерство обороны Молдовы и Генеральный инспекторат полиции. Отмечается, что специалисты устанавливают обстоятельства падения и взрыва беспилотника.

Дрон упал в поле и взорвался

В Министерстве обороны Молдовы сообщили о нарушении воздушного пространства страны в районе села Собарь Сороцкого района. По данным Центра воздушных операций Национальной армии, это произошло 16 октября в 16:22.

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Впоследствии в ведомстве уточнили, что в поле за пределами села Новые Кодряны, в направлении села Скаяны Дондюшанского района, упал и взорвался беспилотник.

На месте работают полицейские. Они осматривают территорию и устанавливают все обстоятельства инцидента.

По предварительным данным, в результате падения дрона никто не пострадал. Чей именно дрон, пока неизвестно, его должны дополнительно осмотреть специалисты.

В Молдове упал и взорвался дрон: подробности. Видео

Дрон упал в поле и взорвался. Источник: Полиция Республики Молдова

За сутки зафиксировано шесть случаев

В Министерстве иностранных дел Молдовы заявили, что 15–16 октября в воздушном пространстве страны зафиксировали шесть случаев несанкционированного пролета беспилотников.

Последний из них закончился падением и взрывом в Дондюшанском районе.

В молдавском МИД назвали эти инциденты нарушением суверенитета и территориальной целостности страны и заявили, что они создают угрозу безопасности граждан.

В то же время в ведомстве связали эти случаи с последствиями российской агрессии против Украины для региональной безопасности. МИД Молдовы призвал Россию прекратить атаки на Украину и соблюдать нормы международного права, в частности уважать суверенитет и территориальную целостность Молдовы.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 15 октября, во время очередной массированной воздушной атаки России на Украину, беспилотник залетел в воздушное пространство Молдовы. Примерно через восемь минут он вернулся в направлении Одесской области.

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