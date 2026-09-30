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В Молдове во время российского нападения на Украину упал и взорвался дрон. Видео

Катя Помазан
Катя Помазан
Time to read1 мин
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В Молдове во время российского нападения на Украину упал и взорвался дрон. Видео
Стоп-кадр из видео прилета.
Источник: Полиция Республики Молдова.

В среду, 30 сентября, в Молдове зафиксировали падение беспилотника, который взорвался в сельской местности. Правоохранители оцепили район происшествия и привлекли специализированные подразделения для осмотра обломков и установления обстоятельств инцидента.

В результате происшествия никто не пострадал. Об этом сообщила полиция Республики Молдова в Telegram-канале.

Сообщение о беспилотнике поступило примерно в 05:40. Летательный аппарат заметили на небольшой высоте над муниципалитетом Бендеры.

Впоследствии дрон упал за пределами села Хирбовец в районе Анений-Ной, где взорвался. На месте работают специализированные подразделения полиции.

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Правоохранители призвали граждан не приближаться к обломкам и не прикасаться к подозрительным предметам. Также они рекомендовали обходить опасный участок до завершения проверки.

Кроме того, взрыв, произошедший в пределах муниципалитета молдавского Кишинева, произошел из-за детонации боевой части ударного дрона. Однако в министерстве обороны Молдовы утверждают, что за последние сутки не фиксировали нарушений воздушного пространства республики беспилотными летательными аппаратами. В ведомстве подтверждают: взорвался именно боевой дрон. Просто военные Молдовы не видели его на радарах.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что российский дрон, обнаруженный в поле недалеко от села Черница Флорешского района Молдовы, был оснащен бортовой камерой. Взрывотехнические эксперты предварительно установили, что это была "Гербера" (российский вариант названия Shahed).

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