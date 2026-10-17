В Молдове подсчитали ущерб от загрязнения Днестра в результате российских ударов по Украине

Загрязнение Днестра весной 2026 года после российской атаки на украинскую гидроэлектростанцию нанесло Молдове ущерб на сумму более 2 млн евро. Из-за экологической катастрофы около 100 тысяч человек временно остались без централизованного водоснабжения, а в отдельных районах пришлось закрыть учебные заведения.

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Для преодоления последствий и предотвращения подобных инцидентов международные эксперты разработали программу мер на 2026–2031 годы. Об этом сообщает NewsMaker.

Ущерб Молдове от российского нападения на Украину

Как отмечается, оценку ущерба подготовил Национальный центр управления кризисами Молдовы. Согласно отчету, загрязнение Днестра нанесло стране значительные финансовые потери и оставило около 100 тысяч человек без централизованного водоснабжения. Больше всего пострадали Сорокский район и город Бельцы, где приостановили работу учебные заведения.

Общие убытки и расходы на ликвидацию последствий оценили в 2,33 млн евро. Из этой суммы 1,8 млн евро было направлено на экстренное реагирование и снижение рисков чрезвычайных ситуаций, а 724 тыс. евро – на природоохранные меры.

Обеспечение пострадавших населенных пунктов водой обошлось в 329 тыс. евро, еще 97 тыс. евро потратили на нужды здравоохранения.

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Молдова разработала план восстановления Днестра до 2031 года

Для преодоления долгосрочных последствий загрязнения Днестра и недопущения подобных чрезвычайных ситуаций в будущем эксперты подготовили план действий на 2026–2031 годы. Он предусматривает:

– завершение экологических исследований;

– очистку пострадавших территорий;

– обустройство альтернативных источников водоснабжения для северных городов Молдовы;

– внедрение постоянного контроля качества воды.

Также специалисты рекомендуют обеспечить соответствующие службы дополнительной спецтехникой и материалами для ликвидации нефтяных разливов. Отдельное внимание предлагают уделить поддержке уязвимых групп населения, которые больше всего страдают от перебоев с водоснабжением.

Главные истории дня

Напомним, впервые в этом году водоснабжение Молдовы через Днестр оказалось под угрозой. В марте после российского удара по Днестровской ГЭС в Черновицкой области в Кишиневе объявили "экологическую тревогу", ведь атака России на Новоднестровскую гидроэлектростанцию привела к разливу нефти в Днестре, как в украинской, так и в молдавской акваториях реки.