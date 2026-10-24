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В Молдове дрон упал неподалеку от жилого дома: Санду обвинила Россию

Михаил ЛевакинМихаил Левакин
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В Молдове дрон упал неподалеку от жилого дома: Санду обвинила Россию
Российская "Герань" в очередной раз упала в Молдове. Источник: полиция РМ

В поселке Киштельница Теленештского района Молдовы обнаружили российский ударный дрон "Герань", упавший неподалеку от жилого дома, но, к счастью, не взорвавшийся. БПЛА российских захватчиков упал всего в 100 метрах от жилья. Молдова официально обвинила в инциденте страну-агрессора Россию и не ограничилась этим, решив выслать из страны еще одного российского "дипломата".

Инцидент с БПЛА произошел днем 23 октября, сообщили правоохранители Молдовы. Дрон, незаконно находившийся в воздушном пространстве республики, летел довольно низко, из-за чего "дважды пропадал с систем наблюдения", уточнило министерство обороны Молдовы.

Что говорят в полиции и армии

Неприятно, но о российском дроне местных жителей уведомили не власти, а наоборот – о находке в полицию сообщил местный житель. Только после этого сообщения правоохранители прибыли на место, оцепили территорию и "обеспечили безопасность жителей".

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В Молдове дрон упал неподалеку от жилого дома: Санду обвинила Россию

Пост полицейских. Источник: скриншот

При этом власти знали о пролете беспилотника. В министерстве обороны республики утверждают, что БПЛА, который "незаконно пересек воздушное пространство Молдовы со стороны села Верхняя Слободка Винницкой области", впервые заметили на радарах в 13:59.

В Молдове дрон упал неподалеку от жилого дома: Санду обвинила Россию

Полиция показала БПЛА, упавший в Киштельнице. Источник: полиция РМ

В 14:10 дрон исчез с систем наблюдения (в Сынжерейском районе республики), затем появился и в 14:12 снова исчез (уже в Резинском районе).

В Молдове дрон упал неподалеку от жилого дома: Санду обвинила Россию

Сообщение минобороны РМ. Источник: скриншот

Теленештский является центральным районом республики. К тому же дрон летел не с юга, из Одесской области, а из Винницкой области.

В Молдове дрон упал неподалеку от жилого дома: Санду обвинила Россию

Карта, на которой красным отмечено место падения БПЛА. Источник: скриншот

Военные добавили, что это уже второй "неизвестный" дрон в Молдове за октябрь. "Неизвестным" он оказался лишь для правоохранителей и чиновников министерства обороны республики.

Реакция властей

Министерство иностранных дел Молдовы осудило нарушение воздушного пространства страны, возложив ответственность за инцидент на страну-агрессора Россию.

"Это грубое нарушение суверенитета и безопасности Молдовы и прямая угроза безопасности граждан. Такие инциденты неприемлемы и еще раз демонстрируют риски, порожденные агрессивной войной Российской Федерации против Украины", – заявили в МИД, призвав Москву "прекратить любые действия, которые ставят под угрозу региональную безопасность и жизнь людей".

Ведомство также отметило, что из республики "будет выслан один из дипломатов посольства России", которого объявят персоной нон грата.

Президент страны Майя Санду также прямо возложила ответственность за инцидент на Россию. И, в отличие от военных, уточнила, что в Теленештском районе упал не "неизвестный", а российский ударный беспилотник "Герань".

В Молдове дрон упал неподалеку от жилого дома: Санду обвинила Россию

Пост Санду. Источник: скриншот

"Война России продолжает подвергать опасности жизнь граждан Молдовы. Сегодня российский ударный беспилотник "Герань" нарушил наше воздушное пространство и упал возле жилых домов и энергетического объекта", – сообщила Санду.

Она подтвердила, что Молдова в ответ объявит сотрудника посольства России персоной нон грата.

Как сообщал OBOZ.UA, первый в октябре "неизвестный" российский беспилотник, о котором упомянуло молдавское минобороны, залетел в республику 16 октября. В отличие от второго, он упал и взорвалсяопасный инцидент произошел возле села Скаяны в Дондюшанском районе.

Причем 15–16 октября в воздушном пространстве страны зафиксировали шесть случаев несанкционированного пролета беспилотников.

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