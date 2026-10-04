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В Минобороны Румынии сообщили, сколько мин было обезврежено в Чёрном море с начала войны

Михаил Левакин
Михаил Левакин
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В Минобороны Румынии сообщили, сколько мин было обезврежено в Чёрном море с начала войны
Украинцы разминируют Чёрное море. Источник: скриншот из видео Euronews

В Черном море с начала полномасштабного вторжения России в Украину оперативной группой MCM Black Sea были обнаружены и обезврежены 161 морская мина. Причем подавляющее большинство – 133 из всех обнаруженных – было обезврежено специалистами Украины.

Румыния, Турция и Болгария, которые и создали MCM Black Sea, за это время обезвредили в общей сложности лишь 26 морских мин. Такие данные приводит Минобороны Румынии.

Минная статистика

"Военно-морские силы Румынии уничтожили девять дрейфующих морских мин из общего количества в 161 мину, обнаруженных в Черном море в пределах экономических зон стран", – отметили в ведомстве.

Согласно обнародованной статистике, наибольшее количество морских мин – 133 – обезвредила именно Украина. Помимо девяти мин, обезвреженных Румынией, еще 11 обезвредила Турция, а шесть – Болгария. Более того, даже Грузия и страна-агрессор Россия уничтожили по одной мине.

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В Минобороны Румынии сообщили, сколько мин было обезврежено в Чёрном море с начала войны

Статистика от Минобороны Румынии. Источник: скриншот

Кроме того, Министерство обороны Румынии отметило стремительный рост числа атак российских беспилотников на цели в Украине вблизи границы с Румынией, "что побудило оборонное ведомство принять меры по мониторингу и управлению ситуацией".

Всего с начала полномасштабного вторжения зафиксировано 151 такой случай, из которых 84 приходятся на текущий год, который еще далеко не закончился.

Что предшествовало

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Украина в рамках военной помощи получила от Нидерландов корабль для противоминной борьбы, который назвали "Геническ". Судно уже выполняет поставленные задачи и укрепляет безопасность в Черном море и за его пределами.

Однако минная опасность касается не только украинских вод. По состоянию на 2026 год около 133 тысяч квадратных километров украинской территории нуждаются в обследовании и очистке от мин и взрывоопасных остатков войны. Это более пятой части всей территории страны, причем боевые действия продолжаются до сих пор и каждый месяц приводят к появлению новых загрязненных территорий.

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