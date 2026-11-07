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В Минобороны Германии раскритиковали новые идеи Трампа по миру в Украине

Алексей ЛютиковАлексей Лютиков
Time to read1 мин
690
В Минобороны Германии раскритиковали новые идеи Трампа по миру в Украине
Писториус раскритиковал новые идеи Трампа по миру в Украине

Министр обороны Германии Борис Писториус не видит особой надежды на скорое прекращение войны в Украине. Пессимистичными настроениями политик поделился в свете запланированных на 10-11 ноября переговоров между США, Россией и Украиной.

По словам Писториуса, прекращение огня зависит от диктатора России Владимира Путина и действий президента США Дональда Трампа. Об этом он заявил газетам медиагруппы Funke, пишет ntv.

В Берлине не верят в мир

Глава немецкого оборонного ведомства рассказал, что соглашение между Россией и США "за счет Украины и без ее участия" неприемлемо как для Украины, так и для европейцев.

Кроме того, Писториус раскритиковал подход Трампа к мирному урегулированию российско-украинской войны. При этом своими идеями о том, как приблизить справедливый и устойчивый мир в Украине, Писториус не стал делиться.

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"Последние несколько месяцев не дают особой надежды на то, что подход Трампа быстро приведет к прекращению огня или даже миру", – сказал член немецкого правительства.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о проведении серии телефонных переговоров, посвященных урегулированию войны в Украине. Также американский лидер прокомментировал предстоящую встречу сторон в Абу-Даби.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что "Россия серьезно настроена на встречу в Абу-Даби".

Как сообщал OBOZ.UA, накануне Джаред Кушнер заявил, что США проведут переговоры с Украиной и Россией в Абу-Даби. Он также сформулировал упомянутые в материале 5 целей и произнес тираду о неприкосновенности территориальной целостности и суверенитета стран.

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