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В Метрополитен-опере в Нью-Йорке сотни людей спели гимн Украины: как это было. Видео

София ЗакревскаяСофия Закревская
Time to read2 мин
icon 1,0 т.
В Метрополитен-опере в Нью-Йорке сотни людей спели гимн Украины: как это было. Видео
В Метрополитен-опере в Нью-Йорке исполнили гимн Украины. Источник: Скриншот видео. Коллаж OBOZ.UA

Метрополитен-опера, расположенная в Линкольн-центре в Нью-Йорке, США, поддержала Украину и наш народ в борьбе за свободу и независимость во время полномасштабной агрессии со стороны России. 14 октября перед началом основной программы – оперы "Макбет" Верди – оркестр исполнил гимн Украины.

Сотни людей в зале слушали его стоя, многие подпевали, положив руку на сердце. Об этом сообщили на странице Метрополитен-оперы в Facebook.

Генеральный менеджер Метрополитен-оперы Питер Гельб подтвердил непоколебимую поддержку Украины вэти особенно сложные времена, полные несправедливости.

"С момента жестокого и незаконного вторжения России в Украину Метрополитен-опера твердо поддерживает борьбу Украины за свободу и справедливость. Сегодня, когда Украина подвергается непрерывным и беспощадным атакам, она нуждается в нашей поддержке – поддержке всего мира – как никогда раньше. В знак солидарности просим вас встать, пока звучит Государственный Гимн Украины", – сказал он.

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Оркестр Метрополитен-оперы под руководством дирижера Янника Незе-Сегена исполнил гимн Украины, а зал слушал его стоя.

В Метрополитен-опере в Нью-Йорке сотни людей спели гимн Украины: как это было. Видео

Оркестр Метрополитен-оперы под руководством дирижера Янника Незе-Сегена. Источник: Скриншот видео

Зрители, которые в этот момент находились в Метрополитен-опере, также поделились в сети кадрами исполнения гимна. Так, нью-йоркский реквизитор, декоратор и активист Кевин Герцог отметил, что для него стало приятным сюрпризом и невероятной честью стать свидетелем "такого смелого проявления поддержки Украины".

"Раздались взволнованные возгласы, а затем – характерный шорох: сотни людей одновременно поднялись со своих мест. Где-то на четверти исполнения вдруг раздался мужской голос – кто-то начал подпевать. Люди вокруг начали оглядываться, пытаясь понять, кому принадлежит этот голос, но мне так и не удалось его найти. Мужчина, безусловно, был великолепным певцом; это было выступление, достойное сцены Метрополитен-оперы – пусть и нерепетированное и загадочное. Возможно, с возрастом я стал более сентиментальным, но мне показалось, что это был один из тех редких моментов, когда различия между нами исчезают, и остается только то, что нас объединяет – наша человечность", – поделился Герцог своими впечатлениями.

Как сообщал OBOZ.UA, украинский режиссер, актер и основатель театра "Маланка" Гио Пачкория после оккупации Луганска почти четыре года работал в местном украинском театре. Он вспомнил смелый поступок, на который вместе с коллегами решился в городе, уже находившемся под контролем российских оккупантов. По его словам, он с товарищами открыто исполнил гимн Украины прямо в центре захваченного города.

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СШАНью-Йоркгимн Украины
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