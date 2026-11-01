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В Мехико ко Дню мертвых поставили самую большую в мире фигуру Катрин. Фото

Алексей ЛютиковАлексей Лютиков
Time to read1 мин
234
В Мехико ко Дню мертвых поставили самую большую в мире фигуру Катрин. Фото
В Мехико ко Дню мертвых поставили самую большую в мире фигуру Катрин. Источник: Даниэль Карденас / Anadolu Agency / IMAGO

На центральной площади Сокало в Мехико в честь Дня мертвых установили самую большую в мире фигуру Катрин. Скульптура высотой более 33 метров выполнена из картона, стекловолокна, текстиля и стали.

Мероприятие посетили представители Книги рекордов Гиннесса. Об этом сообщает Der Spigel.

Праздничная традиция

Член жюри Книги рекордов Гиннесса Альфредо Ариста на церемонии вручения сертификата мэру Мехико Кларе Бругаде заявил, что был поражен масштабами представления.

"День мертвых, несомненно, является проявлением любви и протестом против забвения. Это день, когда вспоминают близких, которые ушли из жизни", – сказала Бругада.

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Традиция Дня мертвых связана с католическими праздниками Дня всех святых и Дня всех душ, которые отмечаются 1 и 2 ноября. Согласно поверьям коренных народов, в эти дни души умерших посещают свои семьи.

В домах и квартирах устанавливаются и украшаются алтари. В 2008 году ЮНЕСКО включила этот обычай в свой список нематериального культурного наследия человечества.

Катрина (полное название – La Calavera Catrina, или "Скелет Катрины") – это один из главных и узнаваемых символов мексиканской культуры и празднования Дня мертвых. Она представляет собой скелет женщины, одетый в элегантное европейское платье и пышную шляпу конца XIX – начала XX века.

В Мехико ко Дню мертвых поставили самую большую в мире фигуру Катрин. Фото

Хэллоуин 2026 в Мексике. Источник: Луис Марин/Clasos/ZUMA Press/dpa

В Мехико ко Дню мертвых поставили самую большую в мире фигуру Катрин. Фото

В Мехико поставили самую большую в мире фигуру Катрины. Источник: Даниэль Карденас / Anadolu Agency / IMAGO

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Ирландии прошел масштабный парад Macnas Halloween Parade, посвященный Хэллоуину. Мероприятие прошло в городе Голуэй и собрало до 80 тысяч зрителей, которые пришли посмотреть на гигантских кукол, артистов в костюмах и масштабные декорации.

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