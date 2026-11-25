25 ноября правоохранительные органы Литвы задержали пятерых граждан страны по подозрению в сотрудничестве с российскими государственными СМИ и антигосударственной деятельности. По версии следствия, с осени 2024 года подозреваемые за денежное вознаграждение выполняли поручения представителей российской государственной телерадиокомпании, собирали и передавали информацию, а также распространяли в Литве материалы с кремлевскими пропагандистскими нарративами.

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Об этом сообщило LRT со ссылкой на Генеральную прокуратуру Литвы. Задержанным объявили подозрения.

Контакты с российским вещателем

Расследование начали после получения первичной информации о том, что группа граждан Литвы поддерживает контакты с представителями российского государственного телевещателя с осени 2024 года.

По данным прокуратуры, подозреваемые выполняли поручения вещателя, в частности собирали и передавали информацию. Следствие также предполагает, что они готовили и распространяли в Литве материалы, отвечавшие интересам России и повторявшие ее пропагандистские нарративы.

В чем обвиняют задержанных

По данным издания, дело связано с общественным учреждением "Tėvynės konduktoriai" ("Кондукторы Родины"). Организация зарегистрировалась в государственной информационной системе в качестве СМИ. Сотрудники этой организации долгое время заваливали литовские госучреждения сотнями запросов на темы, чувствительные с точки зрения безопасности или интересные Кремлю, перегружая работу ведомств, а при отказе в ответе втягивали их в судебные тяжбы.

Следствие предъявляет им обвинения в соответствии с положением Уголовного кодекса Литвы о содействии другому государству в действиях против Литвы.

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Сбор и передача данных. Фигуранты собирали информацию по темам, чувствительным для безопасности Литвы и представляющим интерес для РФ.

Распространение пропаганды. Подозреваемые готовили и распространяли в Литве материалы, соответствовавшие интересам Кремля.

Блокирование работы госучреждений. Фигуранты отправляли большое количество запросов в литовские государственные учреждения, создавая дополнительную административную нагрузку.

"Имеющиеся данные также дают основания подозревать, что эти лица готовили и распространяли в Литве информацию, которая соответствовала интересам России и воспроизводила ее пропагандистские нарративы", – говорится в сообщении прокуратуры.

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Что известно о задержанных

Прокуратура подтвердила имена задержанных: это руководитель организации Дмитрий Глазков, а также Казимерас Юрайтис, Вайда Юозапайте, Лауринас Рагельскис и Миндаугас.

В рамках дела полиция при поддержке литовской разведки провела более 10 обысков.

Дмитрий Глазковас возглавляет "Кондукторы Родины" и связан с "Международным форумом добрососедства" – организацией, руководитель которой отбывает наказание за попытку шпионажа.

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Казимерас Юрайтис также был участником "Международного форума добрососедства". В настоящее время в Вильнюсском окружном суде завершается рассмотрение уголовного дела, в котором его вместе с еще одной фигуранткой обвиняют в помощи другому государству в действиях против Литвы. Они посещали Беларусь и участвовали в пропагандистских программах. Согласно материалам дела, литовская разведка зафиксировала их контакты с белорусским КГБ.

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В 2016 году Юрайтис баллотировался в Сейм по списку Литовской народной партии.

Вайда Юозапайте – жена Казимераса Юрайтиса. Она также баллотировалась в Сейм в 2016 году по списку Литовской народной партии. В своей биографии тогда она указала, что вместе с мужем создает репортажи, документальные публицистические фильмы, а также политические и образовательные программы.

Лауринас Рагельскис известен прямыми трансляциями на русском языке, во время которых распространял антизападные нарративы и провоцировал участников различных мероприятий в Литве. Его осудили за разжигание вражды к евреям и белорусам, а также надругательство над местом общественного почитания.

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Среди назначенных ему ограничений – запрет проводить прямые трансляции, создавать новые интернет-сайты и учетные записи, а также использовать для этого аккаунты или профили других лиц.

Рагельскис ранее упоминался в оценке угроз национальной безопасности Департамента государственной безопасности Литвы. По данным разведки, он координирует литовскоязычную платформу, которая публикует антизападные и пророссийские статьи с различных интернет-ресурсов, и активно сотрудничает с белорусскими пропагандистами.

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Миндаугас Рамошка ведет программы на портале "Ekspertai.eu".

Возможное наказание

По статье Уголовного кодекса Литвы о помощи другому государству в действиях против конституционного строя и суверенитета республики подозреваемым грозит от 2 до 7 лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZ.UA:

Из Литвы выслали троих украинцев за выполнение заданий вражеской разведки. Их признали угрозой национальной безопасности государства и аннулировали разрешения на временное проживание.

Также в Литве правоохранители разоблачили гражданина страны, которого подозревают в шпионаже в пользу России. По данным следствия, мужчина собирал информацию о военных объектах, деятельности литовской армии и перемещении военной техники, а затем передавал ее лицам, связанным с российскими спецслужбами.