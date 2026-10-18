В Литве упал неизвестный дрон: истребители его не сбили

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
В Польше упал неизвестный объект: туда направили поисковую группуВ Польше упал неизвестный объект: туда направили поисковую группу"Бог дал и имел право забрать": Ирина Федишин нарушила молчание после смерти дочери, которую назвали Вероникой"Бог дал и имел право забрать": Ирина Федишин нарушила молчание после смерти дочери, которую назвали ВероникойУкраинские теннисистки одна за одной снялись с турнира в Китае, отказавшись продолжать матчиУкраинские теннисистки одна за одной снялись с турнира в Китае, отказавшись продолжать матчиРоссийские гибридные атаки на страны Балтии могут привести к сепаратизму отдельных регионов и реализации "украинского сценария" 2014 годаРоссийские гибридные атаки на страны Балтии могут привести к сепаратизму отдельных регионов и реализации "украинского сценария" 2014 годаРечь вовсе не о замедлении работы Starlink: Бутусов назвал главную угрозу для ВСУ на фронтеРечь вовсе не о замедлении работы Starlink: Бутусов назвал главную угрозу для ВСУ на фронтеВыплаты украинцам, помощь ВПЛ, деньги. Иллюстративное фото.Украинцам назвали дату выплаты пособия за октябрь: когда ВПЛ получат деньгиНа Волыни жителей призвали срочно покинуть свои дома из-за удара российской армииНа Волыни жителей призвали срочно покинуть свои дома из-за удара российской армииБудут атаковать Украину в реальном времени: РФ разворачивает спутники для точного наведения дронов и ракетБудут атаковать Украину в реальном времени: РФ разворачивает спутники для точного наведения дронов и ракетДюбуа за два раунда победил нокаутом супертяжа-гиганта в реванше за чемпионский пояс Усика. ВидеоДюбуа за два раунда победил нокаутом супертяжа-гиганта в реванше за чемпионский пояс Усика. ВидеоГде смотреть "Полесье" – "Динамо": расписание трансляций матча УПЛГде смотреть "Полесье" – "Динамо": расписание трансляций матча УПЛ

В Литве упал неизвестный дрон: истребители его не сбили

Иван ЧерленскийИван Черленский
Time to read1 мин
icon 4,7 т.
В Литве упал неизвестный дрон: истребители его не сбили
Российский дрон-камикадзе типа "Шахед". Иллюстративное фото. Источник: росСМИ

Утром 18 октября в Литве обнаружили обломки неизвестного беспилотника. Литовские радары зафиксировали объект около шести часов утра. Предполагается, что он мог залететь со стороны Польши.

Как сообщает литовская общественная телерадиокомпания LRT, после обнаружения объекта с авиабазы в Шяуляй были подняты истребители миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии. Однако из-за погодных условий военные не смогли сбить дрон.

Литва уже связалась с польской стороной для дальнейшего расследования. В Польше не подтвердили нарушение воздушной границы, однако направили поисковую группу в район Люблина на юге страны, чтобы найти вероятное место падения объекта.

Министр обороны Литвы Робертас Каунас заявил, что военные могут пересмотреть порядок действий в подобных ситуациях. В то же время он подчеркнул, что главной задачей было обнаружить неизвестный объект.

Читайте также
Лилия РагуцкаяЛилия Рагуцкая
icon 14,4 т.
Рубио подтвердил, что Украина сейчас не имеет доступа к Starshield
icon 14,4 т.
Рубио подтвердил, что Украина сейчас не имеет доступа к Starshield
Алексей ЛютиковАлексей Лютиков
icon 10,9 т.
Трамп разозлил Конгресс США отменой санкций против России: поддержат ли это решение
icon 10,9 т.
Трамп разозлил Конгресс США отменой санкций против России: поддержат ли это решение
Катя ПомазанКатя Помазан
icon 5,4 т.
Полный хаос и разрушения: что происходит во Франции после протестов, в которых приняли участие более 500 тыс. человек
icon 5,4 т.
Полный хаос и разрушения: что происходит во Франции после протестов, в которых приняли участие более 500 тыс. человек

Кроме того, правоохранительные органы проверяют сообщения о возможном повреждении автомобиля в результате падения дрона.

После инцидента президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что российская агрессия против Украины создает угрозы для восточного фланга НАТО и ЕС.

"Сегодня утром истребители НАТО, базирующиеся на военной базе в Шяуляй, вновь поднялись в воздух после того, как неопознанный объект вторгся в воздушное пространство Литвы. Объект, который, скорее всего, был беспилотником, взорвался над северной частью страны, представляя угрозу для мирного населения", – заявил Науседа.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, в ночь на 15 сентября в Литве объявили воздушную тревогу из-за обнаружения неизвестного дрона. Тогда истребители НАТО сбили беспилотник, который, по предварительным данным, залетел с территории Беларуси.

Также OBOZ.UA писал, что Литва развертывает пилотную систему обнаружения дронов SkyFortress, разработанную в Украине. С помощью искусственного интеллекта она обнаруживает и отслеживает низколетящие беспилотники и крылатые ракеты по звуковым или радиосигналам. В ходе испытаний в Литве проверят, насколько эффективно система обнаруживает и идентифицирует такие объекты, сообщает LRT со ссылкой на Министерство обороны страны.

Похожие темы
новости мираЛитваНАТОПольшаБПЛАистребительРоссияГитанас НауседаГитанас Науседа
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться