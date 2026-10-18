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В Литве пытались сжечь компанию, где хранится оборудование Starlink

Алексей ЛютиковАлексей Лютиков
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В Литве пытались сжечь компанию, где хранится оборудование Starlink
Starlink. Иллюстративное фото

Премьер-министры Литвы Миндаугас Синкявичюс заявил, что ночью 18 октября предпринята попытка поджечь литовскую компанию, которая хранит коммуникационное оборудование Starlink. Спецслужбы страны заранее знали о подготовке атаки.

Благодаря своевременному предупреждению попытка уничтожить терминалы Starlink провалилась. Об этом Синкявичюс рассказал в соцсети Facebook.

Что известно об инциденте

По версии главы литовского правительства, ночью 18 октября, сразу после полуночи, была предпринята попытка поджечь литовскую компанию, которая хранит коммуникационное оборудование Starlink. Попытка провалилась, потому что спецслужбы предупредили эту компанию о возможных нападениях. Предприятие заблаговременно "усилило меры безопасности".

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Также политик анонсировал заседание Комиссии национальной безопасности. Орган созывают из-за беспилотника, пролетевшего утром 18 октября над Литвой. По словам Синкявичюса, необходимо очень серьезно проверить версию о саботаже.

"Необходимо выяснить, откуда прилетел беспилотник, откуда он начал фиксироваться радаром. Важными будут также ответы, данные спецслужбами после осмотра обломков. Мы также рассмотрим дополнительные полномочия спецслужб по нейтрализации беспилотников", – рассказал глава правительства.

При этом Синкявичюс заверил, что спецслужбы Литвы "очень внимательно следят за деятельностью вражеских государств и принимают меры по защите людей и их имущества".

В Литве пытались сжечь компанию, где хранится оборудование Starlink

В Литве готовили диверсию. Источник: Скриншот

Напомним, 18 октября в Литве обнаружили обломки неизвестного беспилотника. Литовские радары зафиксировали объект около шести часов утра. Предполагается, что он мог залететь со стороны Польши.

Как сообщал OBOZ.UA, страны Балтии уже долгое время называют следующими потенциальными целями российской агрессии. Более того, в Эстонии и Латвии путинский режим уже мог определиться с конкретными целями нападения.

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ЛитваБПЛАдиверсияStarlink
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