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В Латвии женщину приговорили к шести годам колонии за пожертвование в пользу российской армии: что известно о деле

Ольга Ганюкова
Ольга Ганюкова
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В Латвии женщину приговорили к шести годам колонии за пожертвование в пользу российской армии: что известно о деле
Камлёва перечислила деньги на военное оборудование. Источник: DELFI

В Латвии Рижский городской суд приговорил пророссийскую активистку из Резекне Полину Камлёву к шести годам лишения свободы за финансовую помощь российской армии. Женщина перечислила около 43 евро на покупку устройства для подавления дронов, которое должно было быть передано российским военным.

Помимо тюремного заключения, суд назначил ей три года надзора со стороны службы пробации. Об этом сообщает Delfi.

Камлева перечислила деньги на военное оборудование

В декабре 2024 года во время переписки в WhatsApp со своим знакомым из России Камлева согласилась помочь российской армии собрать средства на приобретение военного оборудования для использования в войне против Украины. Её знакомый является контактным лицом российского военно-патриотического центра специальной подготовки "Каскад".

В ходе переписки он попросил помочь собрать деньги на приобретение для российской армии радиоэлектронного оборудования "Купольный покров радиоэлектронной борьбы FPV-4 — подавитель дронов".

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Поскольку осуществить перевод из латвийского кредитного учреждения в российское было невозможно, женщина обратилась в WhatsApp к знакомому в Беларуси и попросила его перевести деньги вместо нее, не сообщая истинную цель платежа.

Во исполнение её указаний знакомый со своего личного белорусского банковского счёта перечислил 157 белорусских рублей, что составляет около 43 евро.

Какое наказание назначил суд

Помимо шести лет лишения свободы, суд назначил Камлевой три года надзора со стороны службы пробации. В срок наказания зачли время, которое она провела в задержании и под стражей.

С учётом этого часть наказания составляет пять лет, один месяц и 25 дней лишения свободы.

Избранная мера пресечения — заключение под стражу — суд оставил без изменений до вступления приговора в силу. Камлева может обжаловать решение в Рижском окружном суде.

Расследование дела

Уголовный кодекс Латвии предусматривает за финансирование вооруженного конфликта наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет и надзора службы пробации на срок до трех лет.

До передачи дела в прокуратуру его расследовала Служба государственной безопасности (VDD). Именно она задержала Камлёву 2 декабря 2025 года и провела уголовно-процессуальные действия в двух связанных с ней объектах в Резекне и Прейльском крае.

Как сообщал OBOZ.UA, в Латвии Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) запретил вещание белорусской радиостанции "Радио Беларусь" на территории страны. Причем принятое решение "касается всех способов распространения вещания". Поводом стало обнародование радиостанцией российских нарративов о войне в Украине и поддержка самопровозглашенного "президента" Беларуси.

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