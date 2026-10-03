В Латвии стартовали парламентские выборы: конкурируют проукраинская и пророссийская партии

В Латвии 3 октября открылись избирательные участки на выборах в парламент страны. Голосование проходит в условиях повышенной напряженности в Балтийском регионе, вызванной официальными предупреждениями о потенциальной российской агрессии и регулярными нарушениями воздушного пространства на фоне войны в Украине.

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Первые результаты выборов в Сейм ожидаются в течение нескольких часов после завершения голосования в 20:00. Об этом сообщает Reuters.

Фактор безопасности и борьба за власть

Окончательные итоги голосования подведут после полуночи. Избирателям предстоит выбрать 100 депутатов Сейма на четырехлетний срок. Безопасность стала центральной темой избирательной кампании.

Согласно предвыборным опросам, фаворитом является центристский "Объединенный список" под руководством действующего 47-летнего премьер-министра Андриса Кулбергса, набравший порядка 14% голосов. Кулбергс возглавил кабмин в мае после распада предыдущей коалиции.

Причиной кризиса стала слабая реакция властей на инциденты с военными беспилотниками украинского происхождения, траекторию которых, по версии официальной Риги, принудительно изменила Россия.

В рамках своей программы Кулбергс обещает увеличить возможности Латвии по борьбе с БПЛА, сохранить расходы на оборону на уровне 5% от ВВП, что является одним из самых высоких показателей среди членов НАТО, а также продолжить всестороннюю поддержку Украины.

В свою очередь, с небольшим отставанием от лидера идет партия "Суверенная держава", занимающая противоположную позицию. Лидер партии Юлия Степаненко настаивает на прекращении финансовой и военной помощи Украине.

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Также она призывает сфокусироваться на внутренних социальных проблемах и стоимости жизни, что особенно резонирует с русскоязычным меньшинством. По ее словам, конфликт должен быть завершен исключительно путем мирных переговоров.

Разделенная нация и коалиционные риски

Эксперты отмечают высокую вероятность фрагментации будущего парламента, что сильно осложнит формирование стабильной коалиции. Порог в 5%, необходимый для прохождения в Сейм, способны преодолеть еще несколько политических сил:

Латвия прежде всего – популистское движение под руководством бизнесмена Айнарса Слесерса, использующее риторику в стиле MAGA и сместившееся в сторону критической позиции по вопросу помощи Украине за счет латвийской экономики.

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Прогрессивные – левоориентированная партия, пользующаяся популярностью среди молодежи.

Успех Кулбергса в формировании нового правительства будет напрямую зависеть от итогового распределения мандатов и его способности пойти на компромиссы с политическими оппонентами в условиях глубокого раскола общества.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов провести выборы даже завтра, однако в условиях войны это невозможно из-за требований Конституции, избирательного законодательства и ситуации с безопасностью. В то же время он считает, что те, кто сейчас призывает к проведению выборов, хотят остаться в политике.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Верховной Раде около года работает рабочая группа над специальным законом о проведении выборов в Украине. Председатель парламента Руслан Стефанчук отмечал, что подготовка законодательной базы сама по себе не означает намерение провести голосование в ближайшее время.