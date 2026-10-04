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В Латвии объявили результаты выборов: что они значат для Украины

Алексей Лютиков
Алексей Лютиков
Time to read2 мин
icon 1,9 т.
В Латвии объявили результаты выборов: что они значат для Украины
В Латвии объявили результаты выборов. Источник: Andrey Rudakov/Bloomberg

По результатам подсчета более 95% голосов на парламентских выборах в Латвии победу одерживает "Объединенный список" действующего премьер-министра Андриса Кулбергса. Политическая сила получает 42 места из 100 в Сейме.

Такой результат стал абсолютным рекордом для одной партии с момента восстановления независимости страны в 1991 году. Об этом сообщает Bloomberg.

Триумф Кулбергса и новая конфигурация власти

Победа Кулбергса, возглавившего правительство в мае после кризиса из-за инцидента с российским дроном, существенно укрепляет его позиции. Коалиция "Объединенного списка" с традиционными союзниками – "Новым единством" и "Национальным альянсом" – обеспечит около 60 мандатов в 100-местном парламенте, что гарантирует стабильное большинство во время коалиционных переговоров.

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Кулбергс, известный своим прямым стилем общения в соцсетях, сделал акцент на вопросах безопасности и развитии экономики, что нашло сильный отклик у избирателей.

Сохранение проукраинского курса

Результаты выборов гарантируют, что Рига продолжит последовательно поддерживать Киев. Страна также планирует нарастить собственные военные расходы до 5% ВВП и укрепляет границы с Россией и Беларусью.

Кулбергс уже обратился к Германии за помощью в патрулировании воздушного пространства, а также начал переговоры об участии Латвии во французской инициативе ядерного сдерживания и усилении ПВО.

Несмотря на недавние попытки заблокировать исключение двух российских миллиардеров из санкционного списка ЕС, политика Латвии в отношении РФ останется максимально жесткой.

Победа правящей коалиции сводит к минимуму влияние пророссийских и популистских сил, получивших суммарно около 11,7% среди пророссийского электората и подтверждает статус Латвии как одного из самых надежных союзников Украины в Европе.

Напомним, президент Латвии Эдгарс Ринкевичс прокомментировал сообщения о том, что Великобритания предложила ядерную защиту странам-участницам Объединенных экспедиционных сил (JEF). По его словам, Рига готова к размещению на территории государства ядерного оружия, если НАТО примет коллективное решение и возникнет такая необходимость.

Как сообщал OBOZ.UA, Сейм Литвы поддержал поправку к Конституции, предусматривающую отмену запрета на размещение ядерного оружия на территории страны. Для окончательного принятия поправка должна пройти еще два голосования.

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