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В Китае отреагировали на вспышку чумы в России

Иван Черленский
Иван Черленский
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В Китае отреагировали на вспышку чумы в России
Пекин выступил с первым заявлением после сообщений о чуме в РФ. Источник: GettyImages

Китай впервые официально отреагировал на сообщения о возможной вспышке легочной чумы в Иркутской области России. Заявление Пекина прозвучало на фоне растущей в мире обеспокоенности по поводу инфекционных заболеваний.

Об этом сообщило агентство Bloomberg. Издание отметило, что китайские государственные СМИ уделили этой ситуации ограниченное внимание.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Го Цзякунь, отвечая на вопрос, сообщала ли Москва Пекину о случившемся, заявил: "Китай и Россия поддерживают тесную связь и сотрудничество в сфере профилактики инфекционных заболеваний и борьбы с ними, в частности с чумой".

Сообщения о возможной вспышке появились после того, как на прошлой неделе скончалась 28-летняя сотрудница Иркутского противочумного института. Местные власти после этого сообщили о госпитализации почти 200 человек, которые могли контактировать с ней, для медицинского наблюдения.

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Около месяца назад Иркутский противочумной институт завершил совместные с Китаем учения по реагированию на чрезвычайные ситуации, посвященные борьбе со вспышками инфекционных заболеваний. Тогда российские и китайские исследователи также обсудили способы мониторинга и контроля распространения болезней в приграничных регионах.

Иркутская область расположена к северу от Монголии и не граничит непосредственно с Китаем. В то же время Иркутск является важным транспортным узлом, имеющим регулярное авиационное и железнодорожное сообщение с китайскими городами.

7 октября Министерство здравоохранения Монголии заявило, что оценивает связанный с ситуацией риск как "низкий". В ведомстве добавили, что совместно с соответствующими органами продолжат следить за ситуацией и принимать меры для обеспечения безопасности.

Кремль и Роспотребнадзор отрицают наличие опасного заболевания и называют информацию о чуме "слухами". По неподтвержденным данным местных СМИ, лаборантка могла разбить пробирку с бактерией, вызывающей чуму. Официально же в России причиной ее смерти называют пневмонию "неизвестного" происхождения.

Чума — острое инфекционное заболевание, вызываемое бактерией Yersinia pestis. У него есть три основные формы — бубонная, септическая и легочная. Последняя считается особенно опасной, поскольку может передаваться от человека к человеку воздушно-капельным путем.

В прошлом чума вызывала пандемии, унесшие жизни десятков миллионов людей во всем мире. В настоящее время случаи заражения людей встречаются редко, а заболевание, как правило, поддается лечению антибиотиками.

Ранее сообщалось, что после смерти 28-летней сотрудницы Иркутского противочумного института не менее 60 сотрудников учреждения отправили на карантин. По данным The Times, женщина могла контактировать с пробиркой, содержащей возбудитель легочной чумы. Российские чиновники эту версию не подтвердили, заявив, что причиной смерти стала якобы пневмония "неизвестной этиологии".

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