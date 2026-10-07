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В Квебеке на выборах победила партия, выступающая за отделение провинции от Канады: обещают провести референдум

Андрей Колотовкин
Андрей Колотовкин
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В Квебеке на выборах победила партия, выступающая за отделение провинции от Канады: обещают провести референдум
Канада дебютирует на песенном конкурсе в 2027 году. Источник: pexels

Квебекская партия, выступающая за суверенитет и отделение преимущественно франкоязычного Квебека от Канады, одержала победу на провинциальных парламентских выборах. Ее лидер Пол Сент-Пьер Пламондон уже пообещал провести референдум о независимости провинции в 2029 или 2030 году.

О результатах голосования сообщает телерадиокомпания CBC со ссылкой на официальные данные подсчёта голосов. По итогам выборов Квебекская партия получила 59 мандатов из 127, тогда как Либеральная партия завоевала 40 мест.

В Квебеке на выборах победила партия, выступающая за отделение провинции от Канады: обещают провести референдум

Квебекская партия получила 59 мандатов. Источник: cbc.ca

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Несмотря на победу, Квебекская партия не получила самостоятельного большинства в парламенте. Для формирования большинства ей придется договариваться с другими политическими силами.

Третье место заняла Консервативная партия, получившая 19 мандатов. Левая партия "Квебекская солидарность" получила девять мест.

Особенность местной избирательной системы позволила победителям получить 59 мандатов, набрав всего 28 % голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

Премьер-министр проиграла

Действующий премьер-министр Квебека Кристин Фрешет также проиграла выборы в своем округе. Ее партия, возглавлявшая правительство провинции на протяжении последних восьми лет, по итогам голосования не получила ни одного мандата.

Лидер Квебекской партии Пол Сент-Пьер Пламондон заявил, что планирует организовать референдум об отделении Квебека от Канады в 2029 или 2030 году. В то же время он отметил, что не будет выносить этот вопрос на обсуждение, пока Дональд Трамп занимает пост президента США.

Помимо идеи суверенитета Квебека, партия выступает за ограничение иммиграции и усиление роли французского языка.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Канаде украинским беженцам могут предоставить статус постоянных резидентов.

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