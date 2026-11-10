В Конгресе США республиканец Масси во второй раз инициировал импичмент Хегсету: выдвинул 8 пунктов обвинения

Конгрессмен-республиканец Томас Масси во второй раз инициировал процедуру импичмента министра обороны США Пита Хегсета. Он обвиняет главу Пентагона в восьми нарушениях, в том числе в участии в военных действиях против Ирана без разрешения Конгресса, нарушении конституционных полномочий законодательной ветви власти и игнорировании резолюций о военных полномочиях.

Видео дня

Об этом пишет BBC. Масси намерен добиваться голосования по импичменту в Палате представителей уже на этой неделе, однако признает, что пока не уверен в достаточной поддержке своей инициативы.

В чем Масси обвиняет Хегсета

В понедельник, 9 ноября, Масси официально представил резолюцию с 8 пунктами импичмента на заседании Палаты представителей. По его словам, Гегсет нарушает закон и должен быть привлечен к ответственности.

"Участвуя в боевых действиях в Иране более 90 дней без разрешения Конгресса, министр Гегсет нарушает закон и должен быть привлечен к ответственности", – заявил конгрессмен.

Среди других обвинений, изложенных в резолюции, – запугивание критиков администрации Дональда Трампа, похищение иностранных лидеров и игнорирование резолюций Конгресса о военных полномочиях президента.

Масси также напомнил, что Палата представителей несколько раз в этом году поддерживала резолюцию, направленную на прекращение дальнейших военных действий Трампа в Иране. За эти меры голосовал и сам конгрессмен. Сенат также принял соответствующую резолюцию летом.

"Я делаю это, потому что так правильно", – сказал Масси журналистам после представления документов.

РЕКЛАМА

Почему Масси во второй раз требует импичмента

Конгрессмен из Кентукки впервые подал документы об импичменте Гегсета в сентябре. Нынешняя попытка предпринята через несколько дней после промежуточных выборов в США, по итогам которых республиканцы потеряли контроль над обеими палатами Конгресса.

Масси, который ранее в этом году проиграл выборы в Конгресс, давно критикует Трампа и его политику в отношении Ирана. Он также известен требованиями к администрации обнародовать федеральные документы по делу сексуального преступника Джеффри Эпштейна.

Главные истории дня

По словам конгрессмена, его нынешняя инициатива должна побудить Трампа уволить Гегсета до того, как демократы получат возможность начать собственную процедуру импичмента.

"Моя попытка объявить импичмент министру Гегсету – это значительно более мягкий вариант того, что произойдет, когда в следующем году демократы получат контроль над Палатой представителей и Сенатом. Они будут проводить слушания и судебные процессы", – заявил Масси.

Он призвал президента заменить главу Пентагона уже сейчас, пока республиканцы еще могут утвердить его преемника в Сенате.

РЕКЛАМА

Хватит ли голосов для импичмента

После официального внесения резолюции спикер Палаты представителей Майк Джонсон должен в течение двух дней назначить время для ее рассмотрения. Депутаты могут проголосовать за документ напрямую, передать его на рассмотрение комитета или отложить.

Инициатива, вероятно, получит поддержку демократов. Лидер демократического меньшинства в Палате представителей Хаким Джеффрис уже заявил, что однозначно поддерживает импичмент Гегсета. В то же время Масси не уверен, что сможет привлечь достаточное число республиканцев.

РЕКЛАМА

Профессор по вопросам государственного управления Университета Джорджа Вашингтона Питер Логе в комментарии BBC предположил, что резолюция может пройти Палату представителей благодаря незначительному преимуществу республиканцев. По его словам, часть недовольных представителей Республиканской партии может просто не прийти на голосование.

Сейчас в Палате представителей 218 республиканцев и 214 демократов. Однако даже если резолюцию поддержат в нижней палате, для отстранения Гегсета необходимо решение Сената. Там для обвинительного вердикта нужны голоса двух третей сенаторов, чего при нынешнем составе палаты будет сложно добиться.

РЕКЛАМА

После перехода контроля над Сенатом к демократам в январе ситуация принципиально не изменится: без поддержки части республиканцев у них также не будет достаточного количества голосов для осуждения министра.

Импичмент министров в США – редкая процедура

Импичмент членов президентского кабинета в истории США применяли крайне редко. Палата представителей лишь дважды голосовала за импичмент министров, но Сенат в обоих случаях не признал их виновными.

Профессор права Северо-Западного университета в Чикаго Пол Гоудер отметил, что процедура импичмента стала значительно более распространенной после того, как Палата представителей объявила импичмент президенту Биллу Клинтону в 1998 году. Дональд Трамп также дважды становился объектом импичмента со стороны нижней палаты Конгресса.

РЕКЛАМА

По мнению Гоудера, усиление политической поляризации в США может привести к новым попыткам объявить импичмент другим членам администрации Трампа.

В то же время эксперты, с которыми общалось BBC, считают, что Гегсет может покинуть должность еще до окончания президентского срока Трампа, но скорее в результате увольнения, а не импичмента.

Сам Гегсет заявил, что не переживает из-за инициативы Массі. В понедельник он сказал журналистам: "Мы не беспокоимся по этому поводу", а также анонсировал пресс-конференцию во вторник, 10 ноября, на которой планирует прокомментировать попытку импичмента.