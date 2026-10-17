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В КНДР заявили об испытаниях высокоточных торпед с использованием Ш: что известно о разработке

Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
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В КНДР заявили об испытаниях высокоточных торпед с использованием Ш: что известно о разработке
КНДР усиливает военно-морские силы. Источник: Yonhap

Северная Корея заявила об испытаниях сверхскоростной торпедной системы "Зам-2.0" с использованием искусственного интеллекта. По данным Пхеньяна, технология применяется для обнаружения целей и наведения торпеды.

В КНДР назвали испытания значительным шагом в развитии военно-морских сил. Об этом сообщает Yonhap.

Что известно об испытаниях

Испытательный запуск торпедной системы "Зам-2.0" состоялся в четверг. Ключевые должностные лица Министерства национальной обороны КНДР назвали его "большим успехом, который предвещал значительные изменения в фактическом развитии военно-морского флота".

По данным агентства, испытания подтвердили эффективность технологий повышения производительности силовых установок и характеристик ракетных двигателей. За последние пять лет в стране провели более 180 подобных испытаний.

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КНДР усиливает военно-морские силы

В среду Пхеньян запустил два типа стратегических крылатых ракет с 3000-тонной подводной лодки в Восточном море.

Также недавно в КНДР ввели в строй два 5000-тонных эсминца — "Чхве Хен" и "Кан Кон". Первый разместили в Западном море, второй — в Восточном.

В КНДР заявили об испытаниях высокоточных торпед с использованием Ш: что известно о разработке

Северная Корея заявила об испытаниях сверхскоростной торпедной системы "Зам-2.0". Источник: Yonhap

Как сообщал OBOZ.UA, Северная Корея провела очередные учения по запуску стратегической ракеты средней дальности. Гиперзвуковая ракета, запущенная из восточного региона КНДР, пролетела 1000 км в северо-восточном направлении и поразила условную цель в акватории Японского моря.

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