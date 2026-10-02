В Казахстане по запросу России задержали украинку, приехавшую забрать внука: в чём её обвиняют

В столицеКазахстана 1 октября задержали гражданку Украины Любовь Рожанскую, которая приехала забрать своего внука. Мальчика должны были привезти в Казахстан из России, однако после прилета из Стамбула женщину задержали при прохождении пограничного контроля.

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Об этом DW сообщил адвокат Рожанской Алексей Прянишников. Информацию изданию также подтвердила адвокат из Астаны Риза Нурбаева. В настоящее время украинка находится в следственном изоляторе, а в течение ближайших трех дней должно состояться судебное заседание.

Рожанской грозит депортация в Россию

Женщину задержали по запросу России, поступившему через Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). При этом, несмотря на украинское гражданство, ей может грозить депортация в РФ, отметила адвокат Риза Нурбаева.

В 2023 году в России в отношении Рожанской возбудили уголовное дело по подозрению в похищении ребенка.

Как рассказал Прянишников, его подзащитная приехала в Астану, чтобы забрать внука, которого должны были передать ей и его украинскому отцу.

Как мальчик оказался в России

В 2021 году, ещё до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, Алла Андреева (Сончик) уехала из Одессы в Калининградскую область вместе с сыном. Там проживала семья её второго мужа — гражданина России, поэтому женщина осталась в РФ.

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В марте 2022 года Андреева обратилась в МВД РФ с заявлением об отказе от украинского гражданства для себя и сына. В том же году они оба получили российское гражданство.

В Украине в то же время продолжались судебные разбирательства по иску отца мальчика. В марте 2025 года Верховный Суд Украины определил местом жительства ребенка Одессу — по адресу проживания его отца, гражданина Украины.

Бабушка договаривалась о возвращении внука

В июле 2026 года, по словам адвоката, новый муж матери мальчика Виталий Андреев и его отец Вячеслав Андреев, у которого проживал ребенок, связались с Рожанской.

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Они предложили передать мальчика его украинскому отцу и бабушке.

27 августа переговоры между ними продолжались. Как утверждает Прянишников, к тому моменту Центральный районный суд Калининграда уже вынес постановление о взятии Рожанской под стражу.

Ее вынесли после рассмотрения ходатайства руководителя следственной группы следственного отдела УФСБ России по Калининградской области. Речь шла о мере пресечения по делу о похищении ребенка.

Из документов, которые Россия направила через ОДКБ в рамках экстрадиционной процедуры, следует, что параллельно с переговорами следственные подразделения ФСБ Калининградской области готовили документы для экстрадиции Рожанской и объявления её в розыск.

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Прянишников отметил, что его клиентка была очень привязана к внуку. Поэтому, несмотря на предостережения, она все же отправилась в Астану, где ее задержали.

Украинка не знала о преследовании в России

Адвокат Риза Нурбаева подтвердила DW, что в России в отношении Рожанской возбудили уголовное дело. По её словам, женщина не знала о постановлении Калининградского суда и никогда не въезжала в Россию.

Именно на основании этого постановления Рожанскую задержали по прибытии в Казахстан. Нурбаева также отметила, что дело против украинки возбудили еще в 2023 году. По её словам, Рожанскую обвиняли в покушении на похищение ребёнка.

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В то же время Прянишников назвал задержание Рожанской "довольно четко спланированной операцией" ФСБ. Среди возможных мотивов адвокат видит желание российских силовиков "выслужиться и улучшить статистику раскрываемости".

По мнению Прянишникова, несмотря на семейный характер дела, оно имеет политический подтекст, связанный с войной России против Украины.

Как писал OBOZ.UA, в сентябре на временно оккупированных территориях Украины российские спецслужбы задерживали местных жителей по подозрению в шпионаже, диверсиях и государственной измене. В частности, ФСБ РФ заявляла о задержании жителей оккупированных частей Донецкой и Запорожской областей, которых обвиняли в сотрудничестве с украинскими спецслужбами.

Фигурантам были вынесены приговоры к длительным срокам лишения свободы — от 13 до 25 лет.