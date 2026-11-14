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В Канаде также вспыхнули массовые протесты: тысячи студентов вышли на улицы. Все подробности

Михаил ЛевакинМихаил Левакин
Time to read2 мин
1,2 т.
В Канаде также вспыхнули массовые протесты: тысячи студентов вышли на улицы. Все подробности
В Монреале тысячи студентов вышли на улицы. Источник: Guillaume Levasseur Le Devoir

Неделя в канадском Монреале завершилась массовыми студенческими протестами против сокращения финансирования образования и роста стоимости жизни. Массовые митинги в городе, в которых участвовало до пяти тысяч человек, завершились столкновениями с полицией, применением слезоточивого газа и задержанием трех протестующих.

В целом, как утверждают организаторы, по стране к "студенческой забастовке" присоединились около 100 тысяч студентов. Позицию канадских властей, отчитавшихся, что ведется "внимательное наблюдение" за ситуацией, общество раскритиковало и призвало принять более жесткие меры.

Что происходило в Монреале

В Монреале акция протеста была согласована с местными властями. Шествие студентов мирно двигалось по улицам с плакатами и лозунгами. Но после 16:00, официального окончания акции, часть демонстрантов не разошлась. Вместо этого протестующие начали бросать в полицейских камни, жестяные банки и пиротехнические средства.

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В ответ правоохранители использовали слезоточивый газ и перцовые баллончики, после чего толпа разделилась на несколько групп.

В Канаде также вспыхнули массовые протесты: тысячи студентов вышли на улицы. Все подробности

В Монреале студенты также вышли на протесты. Источник: Guillaume Levasseur Le Devoir

По данным SPVM, полицейской службы Монреаля, было зафиксировано восемь случаев вандализма – попыток повредить здания и автомобили. Во время столкновений никто из протестующих не пострадал. А вот один правоохранитель "получил травмы после падения с велосипеда", заявили в полиции, не уточнив обстоятельства падения.

В Канаде также вспыхнули массовые протесты: тысячи студентов вышли на улицы. Все подробности

В Монреале студенты также вышли на протесты. Источник: Guillaume Levasseur Le Devoir

В SPVM подтвердили арест трех протестующих "за попытки вооруженного нападения на полицейских". Правоохранители уточнили, что речь идет о случаях нападений с камнями и пиротехникой в руках.

В Канаде также вспыхнули массовые протесты: тысячи студентов вышли на улицы. Все подробности

В Монреале студенты также вышли на протесты. Источник: Guillaume Levasseur Le Devoir

Что говорят протестующие и власти

Требования протестующих в Канаде идентичны требованиям французской молодежи. А именно – канадские студенты требуют увеличить финансирование университетов и колледжей, сделать образование доступнее, оплачивать стажировки и реформировать государственную финансовую помощь. Также они выступают против высокой стоимости аренды и продуктов.

В Канаде также вспыхнули массовые протесты: тысячи студентов вышли на улицы. Все подробности

В Монреале студенты также вышли на протесты. Источник: Guillaume Levasseur Le Devoir

На 21 ноября протестующие планируют объявить "бессрочную всеобщую забастовку", если власти к ним не прислушаются.

В свою очередь, министры внутренней безопасности и высшего образования ответили протестующим. Они заявили, что "полностью признают право студенток и студентов мобилизоваться и выражать свою позицию", и в целом "студенческое движение заслуживает того, чтобы к нему прислушались".

В Канаде также вспыхнули массовые протесты: тысячи студентов вышли на улицы. Все подробности

В Монреале студенты также вышли на протесты. Источник: Guillaume Levasseur Le Devoir

"Впрочем, необходимо четко разграничивать законную студенческую мобилизацию и акты насилия и вандализма. Недопустимо, чтобы кто-либо использовал это движение для совершения актов разрушения. Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией", – заявили министры.

В Канаде также вспыхнули массовые протесты: тысячи студентов вышли на улицы. Все подробности

Пост министра внутренней безопасности страны. Источник: скриншот

Между тем такая взвешенная позиция, судя по большинству отзывов рядовых канадцев, обществу не по душе. Люди требуют от властей "нулевой терпимости к вандалам" и значительно более жесткой реакции.

Студенческие протесты в мире

Напомним, что в последний день октября Францию охватила третья волна массовых протестов, в которых приняли участие около 320 тысяч человек. Большинство акций сначала проходило мирно, однако вечером в Париже и других городах вспыхнули столкновения с полицией, которая применила слезоточивый газ, дубинки и светошумовые гранаты.

Как сообщал OBOZ.UA, во время массовых протестов во французском Лиможе участники беспорядков подожгли историческое здание мэрии, построенное в конце XIX века. Огонь охватил крышу здания, а позже обрушилась его 43-метровая колокольня, которой было 143 года.

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