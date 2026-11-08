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В Гонконге ожидают аномальное похолодание до +16 °C: почему этот прогноз вызвал панику

Андрей КолотовкинАндрей Колотовкин
Time to read1 мин
261
В Гонконге ожидают аномальное похолодание до +16 °C: почему этот прогноз вызвал панику
Предупреждают об особой опасности для пожилых людей. Источник: Sam Tsang

В Гонконге в начале следующей недели ожидается заметное похолодание. По прогнозу местной обсерватории, во вторник температура воздуха может опуститься до +18 °C, а сильный муссон принесет в регион прохладную погоду.

Как пишет местное издание South China Morning Post, холодный фронт начнет влиять на юг Китая уже в понедельник. Из-за этого усилится северный ветер, а температура в Гонконге и соседних районах заметно снизится.

Без отопления

К похолоданию местные жители готовятся заранее. Одна из причин такой реакции – особенности жилого фонда Гонконга, где в домах нет центрального отопления. Поэтому даже температура, которая многим европейцам кажется вполне комфортной, может создавать неудобства для тех, кто привык к теплому климату.

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Жители уже достают пуховики, теплые куртки и шапки. Отдельно Обсерватория Гонконга призвала позаботиться о пожилых людях и тех, кто страдает хроническими заболеваниями, поскольку резкая смена погоды может представлять для них дополнительный риск.

Когда похолодает

Согласно девятидневному прогнозу Обсерватории Гонконга, в выходные температура будет держаться в пределах +25…+29 °C. Однако уже в понедельник столбики термометров могут опуститься до +20 °C, а во вторник – до +18 °C.

В дальнейшем минимальная температура будет постепенно повышаться и к следующим выходным составит около +24 °C.

Синоптики объясняют смену погоды влиянием мощного северо-восточного муссона. Он охватит побережье провинции Гуандун в выходные, а в понедельник холодный фронт переместится через побережье южного Китая.

В середине следующей недели в провинции Гуандун ожидают преимущественно сухую и ясную погоду. Во внутренних районах утром будет прохладно, а разница между дневной и ночной температурой станет довольно ощутимой.

В то же время на следующие выходные метеорологи прогнозируют новые атмосферные возмущения, которые могут принести дожди на юг Китая.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Украину после похолодания еще ворвется тепло. Так, синоптик рассказала об изменениях погоды.

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