У гендиректора Bugatti угнали личный автомобиль за 2,4 млн евро: он догонял злоумышленника на Porsche

Рядом с Загребом 29 октября угнали личный Bugatti Chiron генерального директора компании Мате Римаца. Машину стоимостью 2,4 млн евро позже нашли в Австрии, а сам Римац отправился в погоню за угонщиком на Porsche 911.

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Об инциденте сообщило издание France 24 со ссылкой на заявления Мате Римаца. По данным журналистов, подозреваемым оказался гражданин Хорватии в возрасте около 35 лет.

Chiron угнали с производственно-технологического комплекса Bugatti Rimac неподалеку от Загреба. О пропаже машины стало известно после того, как кто-то предупредил сотрудников компании, что неизвестный уехал на ней.

Римац немедленно связался с полицией и с помощью телеметрической системы начал отслеживать Chiron, который направлялся в сторону Словении. Параллельно он отправился в погоню за угонщиком на собственном Porsche 911.

Данные о маршруте машины передавали правоохранителям в групповом чате. Благодаря этому австрийские полицейские смогли установить ее местонахождение и задержать подозреваемого.

Позже Римац встретился с задержанным в полицейском участке в Австрии. Тот объяснил, что пришел в компанию в поисках работы, но, увидев ключи в салоне, решил забрать Chiron.

Римац признался, что на протяжении многих лет оставлял ключи внутри своих машин, в частности Chiron и Nevera. Он делал это, поскольку считал Хорватию настолько безопасной страной, что не видел в этом риска. Однако после угона пообещал больше так не делать.

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Несмотря на то, что гендиректор не собирается предъявлять претензии угонщику, он заметил: из-за высокой стоимости Chiron мужчине все равно грозит ответственность.

"Сам факт того, что он угнал Bugatti, особенно именно этот, дал мне понять, что у этого парня есть проблемы", – сказал Римац.

Угнанный Chiron получил некоторые повреждения, однако его отремонтируют.

Модель мощностью 1500 лошадиных сил дебютировала на Женевском международном автосалоне в 2016 году. Ее максимальную скорость Bugatti ограничила до 420 км/ч.

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