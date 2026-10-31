У гендиректора Bugatti угнали личный автомобиль за 2,4 млн евро: он догонял злоумышленника на Porsche

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Добавить в предпочитаемые источники
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Горячие темы
Украинцам назвали тариф на газТарифы на газ в Украине с 1 ноября: сколько будет стоить кубометрЗима будет тяжелой для армии Путина, высадка на правый берег Днепра невозможна. Интервью с ЖмайлоЗима будет тяжелой для армии Путина, высадка на правый берег Днепра невозможна. Интервью с ЖмайлоНавроцкий прорвался в Конституционный трибунал в Варшаве на фоне столкновений и объявил срочные консультации: что происходит в ПольшеНавроцкий прорвался в Конституционный трибунал в Варшаве на фоне столкновений и объявил срочные консультации: что происходит в ПольшеСилы обороны сократили численность армии РФ еще на 1670 оккупантов: данные ГенштабаСилы обороны сократили численность армии РФ еще на 1670 оккупантов: данные ГенштабаВ Беларусь прибыли самолеты с эвакуированными жителями Олешек: через несколько часов люди будут в Украине. Фото и видеоВ Беларусь прибыли самолеты с эвакуированными жителями Олешек: через несколько часов люди будут в Украине. Фото и видеоКак долго не будет светаУкраинцам назвали новые графики отключения электроэнергии: как долго не будет света 31 октября"Путь к поражению": российский пропагандист сделал неожиданное признание об ударах по крупным городам Украины. Видео"Путь к поражению": российский пропагандист сделал неожиданное признание об ударах по крупным городам Украины. ВидеоРоссия атаковала Украину дронами, силы ПВО сбили 105 из 134 БпЛА: последствия вражеских ударовРоссия атаковала Украину дронами, силы ПВО сбили 105 из 134 БпЛА: последствия вражеских ударовБыли завербованы Россией: в Уганде рассказали, сколько их граждан погибло на войне против УкраиныБыли завербованы Россией: в Уганде рассказали, сколько их граждан погибло на войне против УкраиныУкраинские операторы дронов похоронили оккупантов вместе с их укрытием: в ВСУ показали кадры боевой работы. ВидеоУкраинские операторы дронов похоронили оккупантов вместе с их укрытием: в ВСУ показали кадры боевой работы. Видео
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

У гендиректора Bugatti угнали личный автомобиль за 2,4 млн евро: он догонял злоумышленника на Porsche

Иван ЧерленскийИван Черленский
Time to read2 мин
1,6 т.
У гендиректора Bugatti угнали личный автомобиль за 2,4 млн евро: он догонял злоумышленника на Porsche
Мате Римац рядом со своим Bugatti Chiron, который угнали неподалеку от Загреба. Источник: Скриншот

Рядом с Загребом 29 октября угнали личный Bugatti Chiron генерального директора компании Мате Римаца. Машину стоимостью 2,4 млн евро позже нашли в Австрии, а сам Римац отправился в погоню за угонщиком на Porsche 911.

Об инциденте сообщило издание France 24 со ссылкой на заявления Мате Римаца. По данным журналистов, подозреваемым оказался гражданин Хорватии в возрасте около 35 лет.

Chiron угнали с производственно-технологического комплекса Bugatti Rimac неподалеку от Загреба. О пропаже машины стало известно после того, как кто-то предупредил сотрудников компании, что неизвестный уехал на ней.

Римац немедленно связался с полицией и с помощью телеметрической системы начал отслеживать Chiron, который направлялся в сторону Словении. Параллельно он отправился в погоню за угонщиком на собственном Porsche 911.

Читайте также
Андрей КолотовкинАндрей Колотовкин
8,4 т.
Разорвала ли Южная Корея дипотношения с Украиной: официальное объяснение
8,4 т.
Разорвала ли Южная Корея дипотношения с Украиной: официальное объяснение
Надежда ДанищукНадежда Данищук
4,5 т.
"Как вежливо реагировать?": Сикорский резко ответил на слухи о просьбе США смягчить тон в отношении РФ
4,5 т.
"Как вежливо реагировать?": Сикорский резко ответил на слухи о просьбе США смягчить тон в отношении РФ
София ЗакревскаяСофия Закревская
2,2 т.
"Мое тело болит": осужденная американка, пережившая смертельные инъекции, дала первый комментарий
2,2 т.
"Мое тело болит": осужденная американка, пережившая смертельные инъекции, дала первый комментарий

Данные о маршруте машины передавали правоохранителям в групповом чате. Благодаря этому австрийские полицейские смогли установить ее местонахождение и задержать подозреваемого.

Позже Римац встретился с задержанным в полицейском участке в Австрии. Тот объяснил, что пришел в компанию в поисках работы, но, увидев ключи в салоне, решил забрать Chiron.

Римац признался, что на протяжении многих лет оставлял ключи внутри своих машин, в частности Chiron и Nevera. Он делал это, поскольку считал Хорватию настолько безопасной страной, что не видел в этом риска. Однако после угона пообещал больше так не делать.

Несмотря на то, что гендиректор не собирается предъявлять претензии угонщику, он заметил: из-за высокой стоимости Chiron мужчине все равно грозит ответственность.

"Сам факт того, что он угнал Bugatti, особенно именно этот, дал мне понять, что у этого парня есть проблемы", – сказал Римац.

Угнанный Chiron получил некоторые повреждения, однако его отремонтируют.

Модель мощностью 1500 лошадиных сил дебютировала на Женевском международном автосалоне в 2016 году. Ее максимальную скорость Bugatti ограничила до 420 км/ч.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Украине будут судить пятерых участников международной преступной организации, входивших в ее украинское звено и похищавших элитные автомобили в странах ЕС. По данным следствия, они арендовали дорогие машины по поддельным документам, а затем передавали их для дальнейшей продажи, легализации или разборки на запчасти.

Всего сеть насчитывала более 50 участников из разных стран. Угнанные автомобили после изменения идентификационных данных и переоборудования, в частности, продавали на рынках Ближнего Востока и Азии.

Похожие темы
АвтоугоныавтопохищениеBugattiPorscheХорватия
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!