Во Франции из музея похитили 150-килограммовую обложку, созданную Сальвадором Дали: чем она уникальна

Во французском городе Иссуаре похитили бронзовую обложку "Книги Откровения", дизайн которой создал художник Сальвадор Дали. Уникальное произведение искусства весит 150 килограммов и украшено золотом и драгоценными камнями.

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Об этом сообщает Le Monde. Полиция уже начала расследование.

Уникальная книга имеет необычную историю

По информации прокуратуры, кража произошла в ночь с 4 на 5 октября.

История уникального издания началась в 1958 году, когда издатель Жозеф Форе создал проект книги по мотивам Евангелия от Иоанна.

Над ней работали 14 известных художников и писателей ХХ века, а Сальвадор Дали разработал для издания массивную бронзовую обложку. Её украсили золотом, драгоценными камнями и морскими ракушками, а вес составляет 150 килограммов (общая масса книги — 210 килограммов).

В 1961–1972 годах книга почти 150 раз экспонировалась на выставках в разных странах. Впоследствии она исчезла из поля зрения, оказалась в Швейцарии, а позже была приобретена японскими коллекционерами.

В 2003 году издание купил руководитель компании по реставрации произведений искусства в Иссуаре Кристиан Каруцос.

Похищенный экспонат считался частью наследия Франции

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Владелец не раскрывал текущую стоимость издания, однако отмечал, что в 1958 году его оценивали в 2 миллиона франков (304 898 евро), что на тот момент делало книгу самой дорогой в мире. В Иссуаре планировали представить посетителям бронзовую обложку и часть пергаментных страниц в центре современного искусства.

"Это работа частного владельца, у которого был небольшой частный музей современного искусства, где хранились другие, менее ценные произведения. Ущерб "неоценим", и "это дело всей жизни", — подчеркнул мэр Иссуара Бертран Барро.

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Чиновник добавил, что владелец музея сильно переживает из-за потери ценного экспоната, который считает частью французского культурного наследия.

Пока неизвестно, проникли ли преступники в музей путем взлома. Расследованием кражи занимается жандармерия Клермон-Феррана.

Напомним, в октябре 2025 года во всемирно известном парижском музее Лувре произошло ограбление: злоумышленники похитили драгоценности из коллекции Наполеона и императрицы.

Как сообщал OBOZ.UA, в начале 2025 года стало известно, что журналисты установили личности оккупантов, руководивших ограблением двух музеев Херсона перед бегством осенью 2022 года. Тогда захватчики вывезли из Херсонской области более 33 тысяч исторических артефактов и произведений искусства, что является крупнейшим ограблением музеев в Европе со времён Второй мировой войны.