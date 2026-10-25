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Во Франции использовали украинский опыт войны для оснащения вертолетов дронами: что известно

Алексей ЛютиковАлексей Лютиков
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Во Франции использовали украинский опыт войны для оснащения вертолетов дронами: что известно
Во Франции использовали украинский опыт войны. Источник: Albin Denooz

Французская армия сделала важный шаг в развитии систем противовоздушной обороны, адаптируя современные технологии и опыт боевых действий в Украине. 4-я авиационная боевая бригада начала интеграцию беспилотных перехватчиков в состав вертолетных подразделений.

Первый дроновый перехватчик уже успешно совершил свой дебютный взлет, открыв новую главу в тактике борьбы с беспилотными угрозами. Об этом сообщает издание Forces Operations Blog.

Ключевым фактором развития программы стало освоение опыта применения FPV-дронов и беспилотных перехватчиков в реальных боевых условиях в Украине. Кроме того, 3-й боевой вертолетный полк недавно принял участие в серии обменов опытом с воздушно-десантными войсками Великобритании, активно внедряющими технологии БПЛА.

Эксперименты с дронами

Проектом по интеграции дронов активно занимается 3-й вертолетный полк, дислоцированный в Этене. В начале 2026 года на вооружение полка поступил перехватчик AST78 от французского производителя Asterodyn.

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На данный момент эту и другие беспилотные системы рассматривают для применения в 4-й авиационной боевой бригаде, а также, в более конфиденциальном режиме, в 4-м вертолетном полку специального назначения.

Во Франции использовали украинский опыт войны для оснащения вертолетов дронами: что известно

Франция использует опыт войны в Украине. Источник: Asterodyn

В настоящее время обучение прошли два пилота БПЛА. В ходе испытаний беспилотники тестировались как на суше, так и в воздухе совместно с вертолетами Gazelle и Caiman.

За время экспериментов экипажи наработали 40 летных часов. В одном из сценариев дрон AST78 и вертолет Gazelle совершили совместный полет на расстояние 12 км, развивая скорость до 280 км/ч.

Тактические преимущества

Следующий ключевой этап запланирован на начало 2027 года. На острове Левант, в испытательном центре ракетного вооружения DGA, пройдут первые стрельбы и испытания по перехвату беспилотника с неподвижным крылом. Военные уже отработали процедуры сброса, ознакомления с комплексом и наведения на цель.

Хотя разработка пока носит экспериментальный характер, война в Украине и события на Ближнем Востоке ускорили поиск новых решений для ПВО. Воздушный запуск перехватчиков с вертолетов позволяет существенно расширить дальность действия по сравнению со стандартным вооружением – ракетами MISTRAL 3, 30-мм пушкой вертолета Tiger и бортовыми пулеметами.

Во Франции использовали украинский опыт войны для оснащения вертолетов дронами: что известно

Перехватчик AST78. Источник: Asterodyn

Напомним, украинские специалисты разработали новый дрон-перехватчик, предназначенный для уничтожения вражеских реактивных ударных беспилотников. Новый образец вооружения уже прошел успешное боевое применение.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине уже шесть оборонных компаний серийно производят миниатюрные турбореактивные двигатели для дронов. Еще 11 стартапов занимаются соответствующими разработками и также потенциально могут в ближайшем будущем перейти к производству.

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