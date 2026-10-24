Во Франции продолжаются масштабные протесты: мобилизовано 70 тысяч полицейских

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
Знаменитый Шеннон Бриггс сделал прогноз на бой Усик – Леннокс ЛьюисЗнаменитый Шеннон Бриггс сделал прогноз на бой Усик – Леннокс ЛьюисРуслан КравченкоКравченко как минимум пять раз ездил за границу в 2026-м: каждый раз брал с собой фигуранта дела НАБУ КропивуНе афишировал почти год: победитель "Танцев со звездами" Леонов мобилизовался в ВСУ и раскрыл, где проходит службуНе афишировал почти год: победитель "Танцев со звездами" Леонов мобилизовался в ВСУ и раскрыл, где проходит службуВ Украине резко подорожал один из популярных овощей: сколько стоитВ Украине резко подорожал один из популярных овощей: сколько стоитОккупанты пытаются форсировать Днепр в Херсонской области: карта боевых действийОккупанты пытаются форсировать Днепр в Херсонской области: карта боевых действийДмитрий Рогозюк временно будет исполнять обязанности командира Третьего армейского корпуса: что о нем известноДмитрий Рогозюк временно будет исполнять обязанности командира Третьего армейского корпуса: что о нем известноВ США рассекретили документы о Burisma и санкциях против Дубинского: какие тайны всплылиВ США рассекретили документы о Burisma и санкциях против Дубинского: какие тайны всплылиИллюстративное фото. ЛЭПКакие графики отключения будут действовать 24 октября: где не будет света"Это очень важно": Зеленский раскрыл, сколько ракет для Patriot предоставили США за 90 дней"Это очень важно": Зеленский раскрыл, сколько ракет для Patriot предоставили США за 90 днейВ сети показали, как выглядела одна из старейших улиц Киева в 1920-х годах. Архивное фотоВ сети показали, как выглядела одна из старейших улиц Киева в 1920-х годах. Архивное фото

Во Франции продолжаются масштабные протесты: мобилизовано 70 тысяч полицейских

Алексей ЛютиковАлексей Лютиков
Time to read2 мин
786
Во Франции продолжаются масштабные протесты: мобилизовано 70 тысяч полицейских
Во Франции продолжаются масштабные протесты. Источник: Коллаж OBOZ.UA

Коалиция, объединившая движение "Желтые жилеты", крупнейшие профсоюзы, студенческие организации и правозащитников, вновь вывела людей на улицы по всей Франции. Протестующие якобы требуют улучшения условий обучения, повышения покупательной способности и защиты общественных свобод.

Как и предыдущие разы акции протеста сопровождаются массовыми беспорядками, уничтожением имущества, мародерством и столкновением с правоохранителями. Об этом сообщает France 24.

Эпицентр хаоса в Орлеане

Из-за опасений повторения мародерства и вандализма, аналогичных беспорядкам прошлого уикенда, власти страны перебросили на обеспечение порядка 70 тыс. сотрудников полиции и жандармерии.

Центром протестов 24 октября стал город Орлеан, где в это время проходил съезд ультраправой партии "Национальное собрание". По данным местной префектуры, уже к полудню против съезда собралось около 11 тыс. человек.

Читайте также
Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
1,9 т.
ЦРУ полностью на стороне Украины, несмотря на заигрывания Трампа с РФ – СМИ
1,9 т.
ЦРУ полностью на стороне Украины, несмотря на заигрывания Трампа с РФ – СМИ
Катя ПомазанКатя Помазан
1,8 т.
В США разгорелся скандал из-за шокирующей предвыборной рекламы: Трамп и Ди Венс поддержали "злодея"
1,8 т.
В США разгорелся скандал из-за шокирующей предвыборной рекламы: Трамп и Ди Венс поддержали "злодея"
Даниил БорщДаниил Борщ
1,1 т.
"Советовались с Путиным?" Конгрессмены призвали Маска официально ответить, почему снижали скорость Starlink для ВСУ
1,1 т.
"Советовались с Путиным?" Конгрессмены призвали Маска официально ответить, почему снижали скорость Starlink для ВСУ

К маршу активно присоединились лидеры левых партий, студенты, профсоюзы, а также крупные неправительственные организации, включая Amnesty International.

Причины недовольства

Волна "студенческих протестов" вспыхнула более месяца назад. Первоначальными причинами стали плохие условия обучения в средних школах, острый дефицит учителей, перегруженный темп учебного дня и растущее неравенство между частным и государственным образованием.

С тех пор локальные недовольства переросли в полномасштабную общенациональную мобилизацию. Организаторы акций выступили с резкой критикой действий властей, осудив "авторитарный уклон" президента Эммануэля Макрона и призвав граждан встать на защиту базовых прав и свобод.

Во Франции продолжаются масштабные протесты: мобилизовано 70 тысяч полицейских

Полиция вышла на борьбу против митингов. Источник: Национальная полиция Франции

Во Франции продолжаются масштабные протесты: мобилизовано 70 тысяч полицейских

Полиция мобилизовала тысячи людей. Источник: Национальная полиция Франции

Дополнительное напряжение вызвали действия парижской полиции. Члены преимущественно сельского движения "Желтые жилеты" возмутились и отказались подчиниться предписанию изменить ранее утвержденный маршрут профсоюзного марша и переместить его из центра на окраину столицы.

Анонс новых акций на 31 октября

Активисты движения "Желтые жилеты" и их союзники не намерены останавливаться и уже призвали к проведению очередного этапа протестов 31 октября.

Организаторы планируют новые митинги и сидячие забастовки у зданий парламента и городских администраций по всей стране. Координатор "Желтых жилетов" выдал, что они "будут протестовать за свободу протеста и за все свободы".

Во Франции продолжаются масштабные протесты: мобилизовано 70 тысяч полицейских

Во Франции продолжаются митинги. Источник: Национальная полиция Франции

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон обещал запретить несогласованные протесты в ближайшие дни после погромов и мародерства, охвативших страну. В то же время для организованных демонстраций, в частности с участием профсоюзов, планируют предусмотреть альтернативные маршруты, чтобы защитить магазины и другие предприятия.

Как писал OBOZ.UA, во время массовых протестов во Франции 18 октября сожгли историческую мэрию города Лимож, построенную в конце XIX века. Огонь охватил крышу здания, а его 43-метровая колокольня обрушилась.

Похожие темы
Франциямитингполиция
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!