Во Франции школьные протесты переросли в массовые беспорядки: есть раненые, тысячи людей задержала полиция. Видео

Во Франции школьные протесты, начавшиеся еще в середине сентября, переросли в массовые беспорядки. В результате столкновений пострадали десятки человек, в том числе сотрудники правоохранительных органов. С понедельника по вечер пятницы, 2 октября, было задержано более 5000 человек.

Видео дня

Об этом сообщают Ouest-France и TF1 Info. От 85% до 90% задержанных за блокирование средних школ – несовершеннолетние.

Что происходит во Франции

Протесты в стране начались 18-19 сентября с первой забастовки учителей, поддержанной их учениками, в средней школе в Кретее (Валь-де-Марн, регион Иль-де-Франс). Старшеклассники по всей Франции недовольны нехваткой учителей и персонала, переполненными классами и неудовлетворительным состоянием школьных зданий, а также изнурительным графиком учебы.

В пятницу Министерство национального образования сообщило, что с начала дня акции протеста или забастовки затронули 735 средних школ. Накануне демонстрации и блокады проходили в 1207 лицеях. Более 100 школ получили значительные повреждения, а более 400 пришлось закрыть. Часть учебных заведений проводит занятия дистанционно.

РЕКЛАМА

Известно, что в ряде городов протесты переросли в столкновения и вандализм. Ранения получили более 300 полицейских и 65 сотрудников школ, в том числе 40 директоров. Пострадавшие есть и среди участников митингов.

Главные истории дня

Одним из самых серьезных инцидентов стал пожар в лицее имени Нельсона Манделы в Нанте. 160 учеников пришлось эвакуировать, а само здание, которому всего 12 лет, получило значительные повреждения. Кроме того, в Марселе женщина получила ожог лица после применения аэрозоля; в Ла-Сьоте учителя избили и облили бензином; в Бельфоре полицейского после нападения госпитализировали без сознания.

"Есть проблемы с классами, которые в некоторых случаях переполнены, проблемы с учителями, которых иногда не хватает, а также с расписанием. Есть вещи, которые можно решить довольно быстро. Я работаю над школьной демократией... Это наша обязанность – заменить отсутствующих преподавателей... Я собираюсь провести основательную работу над расписаниями школьных занятий", – заявил министр образования Эдуар Жеффрей. Он пожаловался, что среди протестующих появляется немало людей, не являющихся учащимися школ.

РЕКЛАМА

На выходных ожидается снижение интенсивности протестов, поскольку учебные заведения будут закрыты. Однако они еще не закончились.

FCPE (Федерация родительских советов) призвала родителей мобилизоваться во вторник, 6 октября, вместе с учащимися старших классов, чтобы выразить свою поддержку требованиям молодежи и позволить им воспользоваться своей свободой слова.

РЕКЛАМА

Французское отделение Amnesty International осудило применение силы против демонстраций старшеклассников и требует прекратить использование оружия, стреляющего травматическими резиновыми или полиуретановыми пулями.

РЕКЛАМА

Как сообщал OBOZ.UA, 12 сентября в столице Нидерландов Амстердаме состоялся климатический марш, в котором приняли участие около 40 000 человек. Они требовали, чтобы государство прекратило использование ископаемого топлива (нефть, газ, уголь – Ред.), и призывали к ускоренному переходу на чистую энергию.