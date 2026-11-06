Во Франции разработали морскую версию баллистической ракеты дальностью 1000 км: как она будет работать. Фото

На выставке Euronaval 2026 французская компания ArianeGroup представила концепцию противокорабельной баллистической ракеты, созданной на основе наземного комплекса B-STRIKE 1000. Ее морская версия будет иметь заявленную дальность около 1000 км и предназначаться для поражения как надводных кораблей, так и наземных объектов.

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О новой разработке рассказал французский аналитик в сфере стратегических вооружений Этьен Маркюз. Он лично посетил выставку, где ознакомился с представленной концепцией, и опубликовал ее фотографии.

По оценке Маркюза, эта разработка может стать первой в Европе противокорабельной баллистической ракетой (Anti-Ship Ballistic Missile, ASBM). Ее создают на базе наземной B-STRIKE 1000, которую ArianeGroup разрабатывает при поддержке Министерства вооруженных сил Франции, но адаптируют для запуска с морских платформ и поражения движущихся целей.

Ракету планируют оснастить маневрирующим боевым блоком MaRV (Maneuverable Reentry Vehicle), способным корректировать траекторию на заключительном этапе полета. Это, по замыслу разработчиков, позволит достичь точности попадания с отклонением менее 10 метров, а также затруднит перехват ракеты корабельными системами противоракетной обороны.

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Для наведения на подвижные морские цели будут использовать внешнее целеуказание, в частности данные спутниковой разведки. На конечном участке полета боевой блок самостоятельно захватит цель с помощью собственной головки самонаведения.

Помимо кораблей, ракета сможет поражать и наземные объекты, в частности укрепленные сооружения. Для этого ее оснастят многофункциональной боевой частью, предусматривающей возможность подрыва в воздухе или с задержкой – после проникновения в цель.

Для морской версии рассматривают несколько способов размещения и запуска. В частности, ее планируют адаптировать к перспективным корабельным вертикальным пусковым установкам с шахтами диаметром 25 дюймов. Другой вариант предполагает использование специальных палубных пусковых установок, разработанных на основе наземного комплекса.

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Еще одна возможность – размещение ракеты на безэкипажных надводных аппаратах на подводных крыльях. Такие платформы могли бы незаметно развертываться и быстро выходить в районы запуска, в частности к побережью.

Наземная B-STRIKE 1000, на основе которой предложили создать морскую модификацию, относится к новому семейству баллистических ракет ArianeGroup. Его представили в июне 2026 года на международной оборонной выставке Eurosatory. Программа предусматривает разработку европейских дальнобойных ракет наземного базирования с обычными боевыми частями. К ней также присоединились французские компании Thales и Soframe.

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При разработке нового семейства ArianeGroup опирается на опыт создания стратегических баллистических ракет M51, которые составляют основу морского компонента французских сил ядерного сдерживания.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Франция провела испытательный пуск стратегической баллистической ракеты морского базирования M51.3. Ее запустили с атомной подводной лодки Le Vigilant у побережья департамента Финистер. Ракета не была оснащена ядерной боеголовкой и упала в Северную Атлантику в нескольких сотнях километров от ближайшего побережья.

За испытанием с борта фрегата "Овернь" наблюдал президент Франции Эммануэль Макрон. Он назвал успешный пуск подтверждением надежности французской системы ядерного сдерживания и подчеркнул важность ее дальнейшей модернизации.