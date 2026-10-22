Во Франции после погромов и мародерства хотят запретить незаконные протесты: Макрон сделал решительное заявление

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении запретить несогласованные протесты в ближайшие дни после погромов и мародерства, охвативших страну в прошлую субботу. В то же время для организованных демонстраций, в частности с участием профсоюзов, планируют предусмотреть альтернативные маршруты, чтобы защитить магазины и другие предприятия.

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Об этом сообщает France 24. Макрон провел встречу с представителями разведки и высокопоставленными чиновниками, чтобы обсудить кризисную ситуацию. Французский президент также обвинил в беспорядках ультралевые радикальные группировки и вандалов.

Макрон созывает оборонный совет перед новыми протестами

Глава государства объявил, что 23 октября проведет заседание совета обороны с участием ключевых министров, на котором примут дополнительные решения по вопросам безопасности. По его словам, во время общенациональных демонстраций 24 октября разрешат проводить только акции, организованные профсоюзами.

"Будет созвано заседание совета обороны под моим председательством, и мы примем дальнейшие решения", – заявил Макрон.

Тем временем региональные власти приняли решение запретить все демонстрации в Лионе 24 октября. Это третий по величине город Франции.

В то же время студенческий профсоюз UNEF призвал сторонников выйти на акции протеста в субботу. Также представители движения "желтых жилетов", возникшего в 2018 году и выступающего против политической элиты, подали заявку на марш по центральной части Парижа.

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Во Франции ужесточают меры безопасности после погромов и поджогов

Напомним, во Франции на фоне массовых протестов, сопровождавшихся погромами, мародерством и столкновениями с полицией, власти рассмотрели возможность введения частичного комендантского часа. Премьер-министр Себастьен Лекорню поручил местным властям проработать соответствующие ограничения, чтобы восстановить общественный порядок и защитить предприятия.

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В то же время правительство Франции анонсировало дополнительные меры по борьбе с беспорядками и поддержке бизнеса, пострадавшего от погромов. Президент Эммануэль Макрон также отказался принять отставку министра внутренних дел Лорана Нуньеса.

Как писал OBOZ.UA, во время массовых протестов во Франции 18 октября сожгли историческую мэрию города Лимож, построенную в конце XIX века. Огонь охватил крышу здания, а его 43-метровая колокольня обрушилась.