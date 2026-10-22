Во Франции после погромов и мародерства хотят запретить незаконные протесты: Макрон сделал решительное заявление

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
Сбор средств на генераторы для бойцов Третьей отдельной штурмовой бригадыСбор на генераторы для пехотинцев Третьей штурмовой: осталось собрать 9 тыс. грн ($200)Фьюри – Джошуа: искусственный интеллект назвал победителя супербояФьюри – Джошуа: искусственный интеллект назвал победителя супербояВладимир ЗеленскийЗеленский оценил, может ли Путин решиться применить ядерное оружиеЗвездного футболиста сборной Украины исключили из состава команды на еврокубокЗвездного футболиста сборной Украины исключили из состава команды на еврокубок"Это осознанный выбор": Зеленский отреагировал на российский удар по историческому центру Киева"Это осознанный выбор": Зеленский отреагировал на российский удар по историческому центру КиеваБой Джошуа – Фьюри: дата и время начала, прогноз, где смотреть и на каком канале трансляция боксаБой Джошуа – Фьюри: дата и время начала, прогноз, где смотреть и на каком канале трансляция боксаЗвезда украинского кино развелась с мужем-актером и намекнула, что готова стать новой "холостячкой"Звезда украинского кино развелась с мужем-актером и намекнула, что готова стать новой "холостячкой"Иллюстрация: двор жилого дома во время отключений электроэнергии в Украине в декабре 2025 годаКиев вернулся к графикам, еще в 7 областях действуют ограничения: какие отключения света 22 октябряЛучший аккордеон в мире для Романа Олексиева: Ринат Ахметов исполнит мечту юного музыканта, выжившего после ракетного удара РФЛучший аккордеон в мире для Романа Олексиева: Ринат Ахметов исполнит мечту юного музыканта, выжившего после ракетного удара РФНовое повышение тарифов УЗ может добить грузовую базу железной дороги – ICC UkraineНовое повышение тарифов УЗ может добить грузовую базу железной дороги – ICC Ukraine

Во Франции после погромов и мародерства хотят запретить незаконные протесты: Макрон сделал решительное заявление

Даниил БорщДаниил Борщ
Time to read2 мин
576
Во Франции после погромов и мародерства хотят запретить незаконные протесты: Макрон сделал решительное заявление
Эммануэль Макрон обвинил в беспорядках ультралевые радикальные группировки и вандалов. Источник: Коллаж OBOZ.UA/Getty/le Мonde

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении запретить несогласованные протесты в ближайшие дни после погромов и мародерства, охвативших страну в прошлую субботу. В то же время для организованных демонстраций, в частности с участием профсоюзов, планируют предусмотреть альтернативные маршруты, чтобы защитить магазины и другие предприятия.

Об этом сообщает France 24. Макрон провел встречу с представителями разведки и высокопоставленными чиновниками, чтобы обсудить кризисную ситуацию. Французский президент также обвинил в беспорядках ультралевые радикальные группировки и вандалов.

Макрон созывает оборонный совет перед новыми протестами

Глава государства объявил, что 23 октября проведет заседание совета обороны с участием ключевых министров, на котором примут дополнительные решения по вопросам безопасности. По его словам, во время общенациональных демонстраций 24 октября разрешат проводить только акции, организованные профсоюзами.

Читайте также
Катя ПомазанКатя Помазан
7,5 т.
Лежал на глубине 70 метров: в Британии нашли пропавшую подводную лодку времен Второй мировой. Фото
7,5 т.
Лежал на глубине 70 метров: в Британии нашли пропавшую подводную лодку времен Второй мировой. Фото
Любомир ГайдамакаЛюбомир Гайдамака
4,0 т.
Главнокомандующий измены, или Как Трамп сдает не только Украину, но и саму Америку
4,0 т.
Главнокомандующий измены, или Как Трамп сдает не только Украину, но и саму Америку
Анна ЯкубецАнна Якубец
2,2 т.
Lockheed Martin может создать специальную версию F-16 для нужд Украины – Defence Blog
2,2 т.
Lockheed Martin может создать специальную версию F-16 для нужд Украины – Defence Blog

"Будет созвано заседание совета обороны под моим председательством, и мы примем дальнейшие решения", – заявил Макрон.

Тем временем региональные власти приняли решение запретить все демонстрации в Лионе 24 октября. Это третий по величине город Франции.

В то же время студенческий профсоюз UNEF призвал сторонников выйти на акции протеста в субботу. Также представители движения "желтых жилетов", возникшего в 2018 году и выступающего против политической элиты, подали заявку на марш по центральной части Парижа.

Во Франции после погромов и мародерства хотят запретить незаконные протесты: Макрон сделал решительное заявление

Эммануэль Макрон. Источник: Getty

Во Франции ужесточают меры безопасности после погромов и поджогов

Напомним, во Франции на фоне массовых протестов, сопровождавшихся погромами, мародерством и столкновениями с полицией, власти рассмотрели возможность введения частичного комендантского часа. Премьер-министр Себастьен Лекорню поручил местным властям проработать соответствующие ограничения, чтобы восстановить общественный порядок и защитить предприятия.

Во Франции после погромов и мародерства хотят запретить незаконные протесты: Макрон сделал решительное заявление

Протесты во Франции. Источник: le Мonde

В то же время правительство Франции анонсировало дополнительные меры по борьбе с беспорядками и поддержке бизнеса, пострадавшего от погромов. Президент Эммануэль Макрон также отказался принять отставку министра внутренних дел Лорана Нуньеса.

Как писал OBOZ.UA, во время массовых протестов во Франции 18 октября сожгли историческую мэрию города Лимож, построенную в конце XIX века. Огонь охватил крышу здания, а его 43-метровая колокольня обрушилась.

Похожие темы
Протесты во ФранцииФранциямитингПарижЭммануэль МакронЭммануэль Макрон
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram, Viber и приложении OBOZ.UA.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться
Скачивайте приложение
Загрузите вApp StoreДоступно вGoogle Play
Добавьте OBOZ.UA в Google
Добавить в предпочитаемые источники