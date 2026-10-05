Во Франции во время школьных протестов серьезно пострадал ребенок: что известно

Во время школьных протестов во Франции 15-летний мальчик серьезно пострадал возле школы в Ленси. Подросток, вероятно, пытался подобрать полицейскую светошумовую гранату, после чего лишился руки.

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Между тем протесты школьников, начавшиеся из-за проблем в учебных заведениях, распространились на различные города Франции. Об этом сообщает Sky News.

Что произошло с 15-летним мальчиком

Как сообщает La Voix du Nord, 15-летний ученик средней школы Бехал в Ленси, вероятно, пытался подобрать полицейскую светошумовую гранату во время протеста возле школы.

В результате подросток лишился руки и получил травму руки. Газета сообщает, что по факту случившегося начато расследование.

В то же время обстоятельства инцидента до сих пор выясняются.

Что сказал мэр Ленса

Мэр Ленса Сильвен Робер отреагировал на сообщение о травмировании 15-летнего мальчика во время акции протеста возле школы.

Он выразил соболезнования "этому юноше" и заявил, что намерен передать "послание, вселяющее уверенность".

В то же время мэр подчеркнул, что обстоятельства инцидента "до сих пор выясняются".

"Требования, которые являются вполне законными, должны быть выдвинуты в установленном порядке, чтобы их услышали", — заявил Сильвен Робер о протестах, как сообщает BFM TV.

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"К сожалению, их требования, особенно требования учителей, больше не обсуждаются", — добавил мэр.

Как протесты распространились по Франции

То, что началось как местный спор из-за нехватки учителей в одной из средних школ парижского пригорода Кретей, быстро переросло в общенациональное протестное движение.

Акции распространились на такие города, как Марсель и Страсбург.

Недовольство студентов переполненными классами, крысами, ветхими зданиями и нехваткой персонала начало распространяться по всей стране.

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С чего всё началось

Протесты начались из-за нехватки учителей в одной из средних школ парижского пригорода Кретей.

Местный спор вокруг проблемы нехватки педагогов перерос в масштабное протестное движение. К требованиям участников акций также добавились недовольство переполненными классами, состоянием старых зданий, наличием крыс и нехваткой персонала.

Как сообщал OBOZ.UA, во Франции школьные протесты, начавшиеся ещё в середине сентября, переросли в массовые беспорядки. В результате столкновений пострадали десятки человек, в том числе сотрудники правоохранительных органов. С понедельника до вечера пятницы, 2 октября, было задержано более 5000 человек. От 85% до 90% лиц, взятых под стражу за блокирование средних школ, являются несовершеннолетними.