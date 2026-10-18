Во Франции на улицы вышло до полумиллиона человек: штурмовали мэрию, жгли автомобили и громили витрины. Видео

В субботу, 17 октября, во Франции на улицы городов вышли сотни тысяч человек. По данным правительства, речь идет о 550 000 человек, по словам организаторов – о 800 000 демонстрантов. Протесты объединили движение "желтых жилетов", учащихся старших классов, студентов, государственных служащих и фермеров.

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Все они вышли на акцию против высокой стоимости жизни, требуя повышения зарплат и пенсий, увеличения финансирования образования и других государственных услуг. Об этом пишет Le Parisien.

Люди устроили блокады и демонстрации. В нескольких городах Франции вспыхнули уличные беспорядки, известны о пожарах, разрушениях и травмированных.

Что происходит во Франции

В Марселе демонстранты штурмовали мэрию, во французской столице – жгли автомобили и громили рестораны и витрины магазинов. В частности, пострадали бренды Guerlain, Hermès, Louis Vuitton и другие.

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Участники митингов стреляли в сторону правоохранителей пиротехникой, атаковали и машины силовиков. Раздавались взрывы, в небо поднимались столбы дыма.

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В Лионе также разграбили десятки магазинов и подожгли туристический офис. Беспорядки также продолжались в Лилле и Нанте, полиция применяла газ, дубинки и резиновые пули.

В городе Лимож демонстранты уничтожили историческую мэрию. Они проникли в здание XIX века и сожгли его, в результате чего обрушилась 43-метровая колокольня, простоявшая 143 года.

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Что происходит в других странах Европы

Напомним, что в нескольких европейских странах также продолжаются акции школьников, студентов и педагогов, недовольных сокращением финансирования, нехваткой учителей и запланированными реформами. Причем там участники протестов выходят на улицы с палестинскими флагами и коммунистической символикой.

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Так, в Бельгии демонстрации начались во франкоязычной части страны. Ученики, студенты и работники образования выступают против сокращения финансирования образования, увеличения нагрузки на преподавателей и повышения платы за обучение в вузах.

В Австрии недовольство студентов и университетских сообществ связано с возможным сокращением финансирования высшего образования примерно на миллиард евро в бюджетном периоде 2028-2030 годов.

А в Вене прошла акция против запрета на ношение хиджабов в школах для девочек в возрасте до 14 лет. В протесте приняли участие представители мусульманских общин, выступающие против соответствующих ограничений.

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Как сообщал OBOZ.UA ранее, во Франции к масштабным школьным протестам из-за нехватки учителей, переполненных классов и разрушения школьных зданий присоединились также студенты страны. В маршах по всем городам страны приняли участие более 160 тысяч школьников, студентов и профсоюзных активистов.

В Нанте и в районе Монпарнаса в Париже между протестующими и правоохранителями вспыхнули столкновения, и полиция была вынуждена применить слезоточивый газ. Однако подавляющее большинство демонстраций прошло мирно.