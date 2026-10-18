Во Франции на улицы вышло до полумиллиона человек: штурмовали мэрию, жгли автомобили и громили витрины. Видео

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
Украинцы смогут видеть онлайн движение крылатых ракет, дронов и КАБов: в Минцифре рассказали, как это будет работать. ВидеоУкраинцы смогут видеть онлайн движение крылатых ракет, дронов и КАБов: в Минцифре рассказали, как это будет работать. ВидеоГде смотреть Дюбуа – Уордли 2: дата и время начала, на каком канале трансляция бояГде смотреть Дюбуа – Уордли 2: дата и время начала, на каком канале трансляция боя"Нужно мыслить критически": в ВСУ раскрыли планы армии РФ по захвату Орехова до конца октября"Нужно мыслить критически": в ВСУ раскрыли планы армии РФ по захвату Орехова до конца октябряРоссия планирует сделать все крупные города Украины непригодными для жизни людей – The GuardianРоссия планирует сделать все крупные города Украины непригодными для жизни людей – The GuardianИллюстрация - отключение электроэнергии в УкраинеЭнергетики объявили график отключений на 19 октября: где в воскресенье не будет света"У Ковтуна остался год, а потом его будут бить..." Тренер сборной Украины рассказал о нашей новой звезде гимнастики"У Ковтуна остался год, а потом его будут бить..." Тренер сборной Украины рассказал о нашей новой звезде гимнастикиВ Украине запустили серийное производство турбореактивных двигателей для дронов: раньше их не былоВ Украине запустили серийное производство турбореактивных двигателей для дронов: раньше их не былоФутболиста сборной Украины выгнали с поля в английской Премьер-лиги. ВидеоФутболиста сборной Украины выгнали с поля в английской Премьер-лиги. ВидеоВ Украине начался сезон опят: как отличить съедобные от ядовитых. ФотоВ Украине начался сезон опят: как отличить съедобные от ядовитых. ФотоКакую стрижку выбрать, чтобы омолодить лицо: идеальное решениеКакую стрижку выбрать, чтобы омолодить лицо: идеальное решение

Во Франции на улицы вышло до полумиллиона человек: штурмовали мэрию, жгли автомобили и громили витрины. Видео

София ЗакревскаяСофия Закревская
Time to read2 мин
icon 354
Во Франции на улицы вышло до полумиллиона человек: штурмовали мэрию, жгли автомобили и громили витрины. Видео
Протесты 17 октября 2026 года в Париже, Франция

В субботу, 17 октября, во Франции на улицы городов вышли сотни тысяч человек. По данным правительства, речь идет о 550 000 человек, по словам организаторов – о 800 000 демонстрантов. Протесты объединили движение "желтых жилетов", учащихся старших классов, студентов, государственных служащих и фермеров.

Все они вышли на акцию против высокой стоимости жизни, требуя повышения зарплат и пенсий, увеличения финансирования образования и других государственных услуг. Об этом пишет Le Parisien.

Люди устроили блокады и демонстрации. В нескольких городах Франции вспыхнули уличные беспорядки, известны о пожарах, разрушениях и травмированных.

Что происходит во Франции

В Марселе демонстранты штурмовали мэрию, во французской столице – жгли автомобили и громили рестораны и витрины магазинов. В частности, пострадали бренды Guerlain, Hermès, Louis Vuitton и другие.

Читайте также
Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
icon 18,6 т.
В Молдове подсчитали ущерб от загрязнения Днестра в результате российских ударов по Украине
icon 18,6 т.
В Молдове подсчитали ущерб от загрязнения Днестра в результате российских ударов по Украине
Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
icon 3,0 т.
Пьяные сотрудники депутатов пропутинской партии Германии подрались в здании Бундестага: пришлось вызвать полицию
icon 3,0 т.
Пьяные сотрудники депутатов пропутинской партии Германии подрались в здании Бундестага: пришлось вызвать полицию
Дарья ДуроваДарья Дурова
icon 2,2 т.
"Следует ожидать в еще больших масштабах": Туск предупредил поляков о возможной эскалации со стороны России еще до Рождества
icon 2,2 т.
"Следует ожидать в еще больших масштабах": Туск предупредил поляков о возможной эскалации со стороны России еще до Рождества

Участники митингов стреляли в сторону правоохранителей пиротехникой, атаковали и машины силовиков. Раздавались взрывы, в небо поднимались столбы дыма.

В Лионе также разграбили десятки магазинов и подожгли туристический офис. Беспорядки также продолжались в Лилле и Нанте, полиция применяла газ, дубинки и резиновые пули.

В городе Лимож демонстранты уничтожили историческую мэрию. Они проникли в здание XIX века и сожгли его, в результате чего обрушилась 43-метровая колокольня, простоявшая 143 года.

Во Франции на улицы вышло до полумиллиона человек: штурмовали мэрию, жгли автомобили и громили витрины. Видео

Мэрия в Лиможе. Источник: Соцсети

Что происходит в других странах Европы

Напомним, что в нескольких европейских странах также продолжаются акции школьников, студентов и педагогов, недовольных сокращением финансирования, нехваткой учителей и запланированными реформами. Причем там участники протестов выходят на улицы с палестинскими флагами и коммунистической символикой.

Так, в Бельгии демонстрации начались во франкоязычной части страны. Ученики, студенты и работники образования выступают против сокращения финансирования образования, увеличения нагрузки на преподавателей и повышения платы за обучение в вузах.

В Австрии недовольство студентов и университетских сообществ связано с возможным сокращением финансирования высшего образования примерно на миллиард евро в бюджетном периоде 2028-2030 годов.

А в Вене прошла акция против запрета на ношение хиджабов в школах для девочек в возрасте до 14 лет. В протесте приняли участие представители мусульманских общин, выступающие против соответствующих ограничений.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, во Франции к масштабным школьным протестам из-за нехватки учителей, переполненных классов и разрушения школьных зданий присоединились также студенты страны. В маршах по всем городам страны приняли участие более 160 тысяч школьников, студентов и профсоюзных активистов.

В Нанте и в районе Монпарнаса в Париже между протестующими и правоохранителями вспыхнули столкновения, и полиция была вынуждена применить слезоточивый газ. Однако подавляющее большинство демонстраций прошло мирно.

Похожие темы
Протесты во ФранцииУчеба за границейФранциямитинг
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться