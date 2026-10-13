Во Франции масштабная кибератака нарушила работу холодильников нескольких сетей супермаркетов: придется утилизировать значительное количество продуктов

Масштабная кибератака нарушила работу холодильного оборудования в супермаркетах нескольких крупных торговых сетей Франции.

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Об этом в понедельник заявил представитель торговой группы Les Mousquetaires, в которую входят сети Intermarché и Netto. Из-за сбоя значительное количество продуктов придется утилизировать, а полный масштаб убытков пока неизвестен.

Атака на магазины

По словам представителя Les Mousquetaires, киберпреступники ночью смогли перевести холодильники и морозильные камеры в режим размораживания. В результате пострадали около 150 магазинов группы по всей Франции.

Об атаке также сообщил глава группы Coopérative U Доминик Шельшер. В посте в соцсети X он назвал инцидент беспрецедентным и неприемлемым.

По данным СМИ, проблемы возникли и в других торговых сетях. Представитель Les Mousquetaires уточнил, что мишенью хакеров стал датский поставщик программного обеспечения, услугами которого пользуются различные компании розничной торговли продуктами питания.

Последствия атаки

Из-за сбоев в работе холодильного оборудования супермаркетам придётся избавиться от многих продуктов. Какова будет общая сумма убытков и сколько именно товаров не удастся спасти, пока не установлено.

Расследованием занимается киберподразделение прокуратуры Парижа. По информации ведомства, также поступали сообщения о пожарах.

В прокуратуре отметили, что расследование должно помочь установить пострадавших и определить связь между атакой и убытками, о которых они сообщили.

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