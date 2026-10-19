Во Франции хотят ввести комендантский час на фоне масштабных протестов: что происходит в стране

Во Франции планируют ввести частичный комендантский час в отдельных районах после масштабных протестов, переросших в столкновения с полицией, погромы и мародерство. Премьер-министр Себастьен Лекорню поручил местным властям разработать соответствующие меры для восстановления общественного порядка и защиты бизнеса.

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Об этом глава французского правительства заявил 19 октября после кризисного совещания в Министерстве внутренних дел, сообщает Reuters. По его словам, на данный момент введение локальных ограничений является более целесообразным, чем объявление чрезвычайного положения, хотя правительство не исключает и такого шага.

Что происходит во Франции

Лекорню подчеркнул, что комендантский час будет частичным и будет действовать только на отдельных территориях. В то же время он исключил введение такого ограничения на всей территории Парижа. Перечень городов и районов, где могут действовать соответствующие меры, должны были определить после консультаций с местными властями.

Протесты во Франции продолжаются уже несколько недель, а в выходные они сопровождались масштабными беспорядками. По данным Reuters, в субботу на улицы вышли сотни тысяч человек, выражавших недовольство ухудшением качества государственных услуг и ростом стоимости жизни.

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В Париже во время беспорядков были повреждены как минимум 300–400 магазинов, сообщил председатель Парижской торгово-промышленной палаты Доминик Рестино. Витрины и входы в магазины люксовых брендов в центре столицы были повреждены, а в Марселе ограбили официальный магазин футбольного клуба "Олимпик Марсель".

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Правительство Франции готовит ответ на беспорядки

Президент Франции Эммануэль Макрон отказался принять отставку министра внутренних дел Лорана Нуньеса, который предложил покинуть пост после беспорядков. Вместо этого глава государства поручил ему пресечь погромы и блокады, а также обеспечить прозрачность в отношении возможных просчетов при подготовке сил безопасности.

В субботу Франция задействовала 60 тысяч полицейских и других сотрудников силовых структур, однако Нуньес признал, что в отдельных городах этого недостаточно для контроля над толпой. Он также заявил, что в эти выходные численность полиции и жандармерии будет увеличена.

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По словам министра, власти готовят дополнительные меры для пресечения погромов и мародерства. Часть из них должна была быть введена уже вечером 19 октября. Кроме того, французское правительство пересматривает подходы к поддержанию общественного порядка, в частности к реагированию на массовые беспорядки и насилие в городах.

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Французское правительство также планирует оказать помощь предприятиям, пострадавшим от погромов и мародерства. По сообщению BFMTV, для них предусмотрены выплаты в связи с частичной безработицей и специальный фонд поддержки.

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Между тем мэры Парижа, Марселя и Лиона раскритиковали подготовку сил безопасности. Они заявили, что во время беспорядков целые районы городов фактически остались без надлежащей защиты.

Ситуация разворачивается за шесть месяцев до следующих президентских выборов во Франции. Политическую напряженность усугубляют экономические трудности и проблемы с государственными финансами.

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Напомним, 8 октября в Париже во время протеста на площади Бастилиивспыхнули столкновения между лицеистами и правоохранителями. В полицейских бросали камни, брусчатку и уличные ограждения, были задержаны.

Как писал OBOZ.UA, во время массовых протестов во французском городе Лиможподожгли историческое здание мэрии, в результате чего обрушилась его 43-метровая колокольня. Огонь охватил крышу здания, построенного в конце XIX века, и нанёс ему значительные повреждения.