Губернатор Флориды Рон ДеСантис и кабинет штата одобрили включение Совета по американо-исламским отношениям (CAIR), "Братьев-мусульман", движения "Антифа" и более 100 других организаций в списки террористических организаций. Голосование состоялось во вторник, 29 сентября, а утверждение предложения заняло чуть более 30 секунд и прошло без обсуждения.

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Об этом сообщило издание Florida Trib. Теперь за финансовую или иную материальную помощь этим организациям может быть возбуждено уголовное дело.

Что известно

Новые изменения позволяют властям штата самостоятельно признавать организации террористическими. Запрещается оказывать им материальную поддержку и направлять на их деятельность бюджетные средства.

Студентам государственных университетов, продвигающим такие организации, грозит отчисление. Запреты касаются и частных школ, участвующих в программе оплачиваемых штатом образовательных ваучеров: им нельзя принимать деньги от лиц, связанных с организациями из этого списка.

Во время утверждения поправок выступления общественности не были предусмотрены. Когда адвокат одной из организаций попыталась обратиться к участникам заседания, губернатор не отреагировал.

Сенатор штата от Республиканской партии Эрин Гралл, которая была автором законопроекта, защищала его во время дебатов в начале этого года.

"Я считаю, что у всех нас должна быть возможность встречаться, высказывать мнения, отстаивать свои интересы, – сказала Гралл. – Я считаю, что критерии для получения этого статуса являются высокой планкой, и так и должно быть".

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Список определенных организаций охватывает весь мир и содержит десятки международных террористических ячеек, наркокартелей и партизанских групп; всего в список вошло более 100 организаций. Одним из главных фигурантов стала организация CAIR, которая позиционирует себя как крупнейшую американскую организацию по защите гражданских прав мусульман.

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