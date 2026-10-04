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В ДР Конго тестируют препарат от вируса Эбола: кому он поможет

Михаил Левакин
Михаил Левакин
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В ДР Конго тестируют препарат от вируса Эбола: кому он поможет
В Конго тестируют препарат от лихорадки Эбола. Источник: Encyclopaedia Britannica, коллаж OBOZ.UA

В Республике Конго более 250 человек участвуют в испытаниях экспериментального препарата Obeldesivir, разработанного американской биофармацевтической компанией Gilead Sciences. Исследователи выясняют, может ли новый препарат снизить риск развития лихорадки Эбола после контакта с инфицированным человеком.

Препарат тестируют против вируса Бундибуджо. Подавляющее большинство участников исследования – местные медики и родственники инфицированных. Всего в испытании планируется привлечь тысячу человек, сообщает AP после беседы с участниками исследования.

О чем идет речь

Вирус Бундибуджо – это один из шести известных штаммов эболавирусов, вызывающий у людей тяжелую геморрагическую лихорадку, так называемую лихорадку Эбола. Вирус получил такое название, потому что впервые его обнаружили в 2007 году во время вспышки в районе Бундибуджо на западе Уганды, отмечает энциклопедия Britannica.

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В 2026 году ВОЗ объявила вспышку этого штамма в Республике Конго и Уганде"ситуацией PHEIC" – то есть "чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения международного значения".

Как проходит исследование

Исследование нового препарата проводится в больнице провинции Итури, то есть в эпицентре вспышки. К испытаниям Obeldesivir привлекают взрослых и детей от 12 лет, которые контактировали с человеком с подтвержденной инфекцией в течение предыдущих пяти дней, но не имеют симптомов. Половина участников получает препарат, а вторая половина – плацебо.

Лихорадка Эбола распространяется только после появления симптомов, объясняют исследователи. Людям, контактировавшим с инфицированными пациентами, приходится ждать, чтобы увидеть, заболеют ли они.

В Конго оказалось сложно найти людей с высоким риском именно инкубации вируса Бундибуджо, жалуются медики. Именно поэтому они также входят в обе группы испытуемых.

Исследователи ежедневно следят за состоянием участников эксперимента в течение 21 дня. Затем еще один опрос (уже по телефону) проводят через 42 дня. Если появятся симптомы, человеку обещают оказать поддерживающее лечение (из группы, принимавшей препарат, а не плацебо, пока таких случаев не было).

Что предшествовало

Испытания начались еще в июле. Исследование проводит медицинская некоммерческая организация ALIMA. Исследователи хотят привлечь к испытанию как минимум 1000 человек – как взрослых, так и детей старше 12 лет, – которые контактировали с подтвержденным случаем лихорадки Эбола.

Как сообщал OBOZ.UA, в сентябре в Конго количество зарегистрированных случаев заражения вирусом Эбола достигло более семи тысяч. Уже тогда в результате вспышки умерли более 3,3 тысячи человек.

При этом вспышку официально обнаружили в середине мая, однако эксперты считают, что заболевание могло незаметно распространяться еще в течение нескольких недель до этого.

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