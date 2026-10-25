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В Британии бушует шторм "Боело": порывы ветра достигают 137 км/ч, десятки тысяч домохозяйств остались без электричества

Дарья ДуроваДарья Дурова
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В Британии бушует шторм "Боело": порывы ветра достигают 137 км/ч, десятки тысяч домохозяйств остались без электричества
Набережная Нью-Брайтона (Великобритания). 25 октября 2026 года. Источник: Christopher Furlong / Getty Images

Шторм "Боело" накрыл Великобританию, вызвав масштабные отключения электричества и перебои в работе железных дорог и аэропортов. Больше всего последствий зафиксировано в Шотландии, Северной Ирландии и на севере Англии.

В этих регионах синоптики объявили метеопредупреждение "желтого" уровня. Как пишет BBC, "Боело" – уже второй серьезный шторм, который затронул Соединенное Королевство на этой неделе.

Последствия непогоды в Великобритании

Штормовая погода распространялась с запада Шотландии, продолжая двигаться на восток.

Самые сильные порывы ветра наблюдались в районе небольшого поселка Махриханиш на западном побережье Шотландии, а также на группе островов Нидлз у западного побережья острова Уайт. Скорость ветра достигала ~137 километров в час.

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По состоянию на утро воскресенья, 25 октября, без электроэнергии оставались 82 600 потребителей. Всего за выходные Британской ассоциации энергетических сетей (ENA) пришлось восстановить электроснабжение в более чем 344 900 домохозяйствах.

Отдельные населенные пункты столкнулись с длительными задержками, поскольку непогода "ограничивала возможности сетевых инженеров безопасно приступить к работам", отмечали в ENA.

В Шотландии больше всего пострадало железнодорожное сообщение. Государственная компания Network Rail Scotland сообщала о множестве поваленных деревьев на разных участках, а также о затоплении путей недалеко от станции в Глазго. Оператор приостановил движение на некоторых маршрутах, а также ввел ограничения скорости.

Также временно не работало паромное сообщение.

Днем в субботу в шторм попал нефтяной танкер с 21 человеком на борту, находившийся в 350 морских милях от острова Малл. Он подал сигнал бедствия Береговой охране из-за "высоких волн".

"Самолет Королевских ВВС поднялся в воздух, чтобы провести расследование и установить связь с судном", – говорится в заявлении представителя Агентства береговой охраны и морского транспорта Великобритании. В ведомстве добавили: "Было установлено, что помощь не требуется, и судно продолжит свой путь".

Местных жителей призвали переждать непогоду дома и отказаться от ненужных поездок на автомобиле. По всей стране опубликовали десятки предупреждений и оповещений о наводнениях, а также закрыли ряд дорог, в частности A78 Inverkip в Гриноке; A77 в Лендалфуте в Эйршире; несколько дорог в Дамфрисе и Галлоуэе.

Часть рейсов аэропорта Дублина в Ирландии отменили или перенесли на другое время.

От десятков публичных мероприятий, запланированных на выходные, тоже пришлось отказаться. Например, сафари-парк Ноусли не принимал посетителей, а ярмарки Quayside Makers Market в Солфорде и Macclesfield Treacle Market в Чешире так и не открылись.

Метеорологическая служба предупредила, что пребывание на улице при сильном ветре повышает риск травм. "Оставайтесь в помещении как можно дольше. Если вы выходите на улицу, старайтесь не находиться рядом со зданиями и деревьями и не укрываться возле них", – советовали гражданам Великобритании.

Джейсон Келли, главный синоптик Метеорологического бюро, заявил: "Люди должны быть готовы к возможным перебоям, особенно в поездках и электроснабжении. Закрепите незакрепленные вещи снаружи, планируйте поездки заранее и следите за последними прогнозами и предупреждениями для вашего региона".

В Британии бушует шторм ''Боело'': порывы ветра достигают 137 км/ч, десятки тысяч домохозяйств остались без электричества

"Желтые" предупреждения о ветре распространялись на большую часть Шотландии и крайний север Англии. Источник: BBC

Как писал OBOZ.UA, ранним утром в воскресенье, 18 октября, сильные дожди и ветры в юго-западные и западно-центральные регионы Мексики принес ураган "Труди". Шторм 2-й категории двигался параллельно тихоокеанскому побережью на северо-запад.

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