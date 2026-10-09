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В Британии изобрели необычный способ защиты атомных подводных лодок от дронов: что придумали

Ольга Ганюкова
Ольга Ганюкова
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В Британии изобрели необычный способ защиты атомных подводных лодок от дронов: что придумали
Подводные лодки класса "Вангард" подвергаются наибольшему риску атаки

Военно-морские силы Британии обучают моряков использовать пожарные шланги для защиты атомных подводных лодок от атак беспилотников. Речь идет о подводных лодках класса "Вангард" стоимостью 4 миллиарда фунтов стерлингов, вооруженных ракетами Trident 2.

Шланги с насадками пистолетного типа должны помочь экипажам противостоять дронам, которые смогут обойти наземные средства обороны. Об этом пишет The Sun.

Как британские подводники будут защищаться от дронов

Пожарные шланги, известные как "катушки с центральной подачей", размещаются на палубах подводных лодок в качестве меры предосторожности, когда суда пришвартованы у военно-морской базы Клайд в Фаслейне.

Шланги оснащены насадками пистолетного типа, которые помогают морякам прицеливаться в воздушные цели. По словам источника в ВМС, в худшем случае экипажу придется схватить катушку и использовать струю воды, чтобы сбить дрон с курса или даже вывести его из строя.

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"Приходится использовать то, что есть", – признает источник.

В то же время в ВМС отмечают, что защита баз предусматривает несколько уровней обороны. Они включают физические барьеры, патрулирование, наблюдение, мониторинг и средства противодействия беспилотникам.

"Мы всегда думали, что это будет использоваться для небольших шпионских дронов или для гражданских развлечений, но угрозы сильно изменились", – добавил источник.

Учения по использованию пожарных шлангов предназначены для противодействия беспилотникам малой и средней дальности, которые запускаются с воздуха. В то же время истребители Королевских ВВС могут перехватывать ударные дроны дальнего действия, в частности иранские "Шахед" и российские "Гербера".

Почему база Фаслейн уязвима для беспилотников

База Фаслейн является одним из самых секретных военных объектов Великобритании. По имеющейся информации, подозрительные беспилотники атакуют ее как минимум с 2018 года.

Объект особенно уязвим для дронов малой дальности, поскольку расположен на участке шотландского морского залива шириной около одного километра.

"Озеро Гаре обладает превосходной естественной защитой от вражеских подводных лодок, но из-за особенностей рельефа оно подвергается риску воздействия беспилотников", – заявил источник в ВМС.

Оно также отметило, что поблизости находится много общественных дорог, а люди могут свободно передвигаться по холмам. Если рядом запустят несколько дронов, времени на реагирование будет меньше.

Подводные лодки класса "Вангард" подвергаются наибольшему риску атаки, когда находятся на поверхности или пришвартованы в порту. Они могут оставаться там месяцами, а иногда и годами.

Количество полетов дронов возле военных баз возросло

Число полетов беспилотников вблизи военных баз резко возросло: с девяти в год в 2019 году до 340 за последние 12 месяцев.

Согласно отчету лондонского аналитического центра IISS, Россия совершила сотни полетов над ядерными объектами по всей Европе. Среди целей были французская база атомных подводных лодок на острове Иль-Лонг, бельгийский атомный аэродром Кляйне-Брогель и авиабаза Лейкенхит в графстве Саффолк, где планируется разместить американские ядерные боеголовки воздушного базирования.

Автор доклада Чарли Эдвардс заявил газете The Sun, что Фаслейн представляет интерес для враждебных государств. По его словам, база уже подвергалась атакам, поэтому не исключено, что они могут повториться.

Эдвардс также выразил удивление тем, что для защиты подводных лодок используются пожарные шланги, и надеется, что Министерство обороны будет инвестировать в необходимые средства защиты.

Какие меры принимаются для усиления защиты

Детали британской системы обороны стали известны на этой неделе после того, как американские бомбардировщики покинули авиабазу Ферфорд в графстве Глостершир. Это произошло несмотря на то, что в прошлом месяце туда были переброшены специализированные подразделения по борьбе с беспилотниками Королевских ВВС из-за опасений относительно атаки, поддерживаемой Ираном.

В воскресенье бомбардировщики B-1B Lancer вернулись в США через несколько дней после задержания пяти человек неподалеку по подозрению в терроризме и преступлениях, связанных со взрывчатыми веществами. Впоследствии арестовали еще двух мужчин. Шестерых из семи задержанных отпустили под залог.

Американские официальные лица заявили, что агенты, поддерживаемые Ираном, планируют запустить несколько волн беспилотников. Этот замысел, по их словам, напоминает украинскую операцию "Паутина", в ходе которой более 100 дронов запустили с грузовиков вглубь России для нанесения ударов по аэродромам.

В июле британская разведка также сообщала, что Россия построила металлические клетки для защиты своих подводных лодок в Черном море от беспилотников.

В Министерстве обороны Великобритании заявили, что безопасность военных объектов находится под постоянным контролем.

"Первоочередная обязанность правительства – национальная безопасность, и мы очень серьезно относимся к безопасности наших людей, объектов и местных сообществ, особенно тех, где размещены ядерные объекты", – сообщили в ведомстве.

Также там отметили, что в рамках Плана инвестиций в оборону в течение следующих четырех лет будет выделено дополнительно 470 миллионов фунтов стерлингов на усиление защиты военных объектов страны.

Украина также наносила удары по российским подводным лодкам

Украина неоднократно атаковала российские подводные лодки. В частности, британские ракеты Storm Shadow повредили подводную лодку класса "Кило" из Краснодара, когда она находилась на ремонте в сухом доке в Крыму.

Кроме того, Украина атаковала российские подводные лодки надводными, подводными и воздушными беспилотниками в порту Новороссийска на восточной окраине Черного моря.

Как сообщал OBOZ.UA, в Черном море с начала полномасштабного вторжения России в Украину оперативной группой MCM Black Sea было обнаружено и обезврежено 161 морская мина. Причем подавляющее большинство – 133 из всех найденных – было обезврежено специалистами Украины.

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