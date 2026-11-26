Министерство обороны Великобритании призвало военных резервистов быть готовыми к возможному призыву на военную службу в случае войны. Впервые со времен холодной войны около 100 тысяч представителей стратегического резерва получили соответствующие письма на фоне усиления угрозы со стороны России.

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Об этом сообщает The Telegraph. Резервистам предложили добровольно присоединиться к военной подготовке и учениям, в том числе к масштабным маневрам НАТО Steadfast Defender, запланированным на весну 2027 года.

Британия усиливает готовность военного резерва

Письма, подписанные командующими трех видов Вооруженных сил Великобритании, направили ветеранам, которые недавно уволились с военной службы и сохраняют обязательство вернуться в армию в исключительных обстоятельствах.

Их также попросили обновить контактные данные и предоставить информацию о нынешнем месте работы и профессиональных навыках.

Источник издания в британской армии объяснил, что инициатива направлена на актуализацию информации о ветеранах. В частности, приобретенные ими после завершения военной службы навыки могут быть полезнее для обороны страны, чем их предыдущий военный опыт.

В Министерстве обороны подчеркнули, что рассылка писем является практическим шагом для повышения обороноспособности и усиления сдерживания потенциального противника.

В то же время министр по делам ветеранов Калвин Бейли заверил, что пока речь не идет о немедленной мобилизации резервистов.

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"Эти письма не означают, что резервистов вот-вот мобилизуют. Это лишь необходимая организационная мера, чтобы мы знали, как связаться с теми, кто подлежит призыву, и располагали актуальной информацией об их навыках и опыте", – пояснил он.

По данным издания, численность регулярной британской армии сейчас является самой низкой со времен наполеоновских войн и приближается к 73 тысячам военнослужащих.

Британское правительство также стремится повысить оборонную устойчивость страны в рамках выполнения статьи 3 Североатлантического договора, которая предусматривает развитие индивидуальной и коллективной способности государств НАТО противостоять вооруженному нападению.

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Почему Британия готовится к возможной войне

Решение британского Минобороны принято на фоне роста угроз со стороны России. На прошлой неделе российские крылатые ракеты и беспилотник попали на территорию восточной Польши, неподалеку от района проведения военных учений под руководством Великобритании.

Министр обороны Великобритании Вес Стритинг ранее предупреждал, что страна должна быть готова к войне в течение тысячи дней, а также быть способной вместе с союзниками воевать и побеждать.

В четверг, 26 ноября, в эфире Sky News он заявил, что Великобритания действует в условиях повышенной угрозы, и назвал обращение к резервистам разумной и необходимой мерой предосторожности.

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В то же время премьер-министр Польши Дональд Туск предположил, что ракетный инцидент мог быть преднамеренной провокацией России против Великобритании, Польши и других государств НАТО.

Глава британского правительства Энди Бернем решительно осудил действия РФ и заверил, что Лондон окажет Варшаве всю возможную поддержку.

Напомним, Королевские военно-воздушные силы Великобритании начали размещать самолеты на ночь в ангарах для защиты от потенциальных атак беспилотников. Кроме того, британские военные планируют оборудовать авиабазы специальными противодроновыми сетками.

Как писал OBOZ.UA, премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявил, что Россия не имеет права выдвигать масштабные требования по гарантиям безопасности, поскольку именно она начала агрессию против Украины. Он также подчеркнул, что европейские партнеры готовы к мирным переговорам, однако продолжат наращивать военную помощь Киеву.