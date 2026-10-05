В Великобритании прошла антимиграционная акция протеста: двенадцать человек были арестованы
В британском городе Госпорт, графство Хэмпшир, во время антимиграционного протеста арестовали 12 человек. Их подозревают в ряде правонарушений, в частности в нападении на полицейского, повреждении имущества и нахождении в состоянии алкогольного опьянения с нарушением общественного порядка.
Об этом сообщает Sky News. Протест проходил возле пристани в воскресенье на фоне сообщений о подготовке властей к прибытию лодки со 149 мигрантами.
Что происходило во время протеста
Около 350 протестующих собрались в районе пристани, некоторые из них запускали сигнальные ракеты, также произошли столкновения с правоохранителями. Один из задержанных – 29-летний мужчина – блокировал движение машин скорой помощи.
Небольшую лодку с мигрантами сопровождали французские спасательные суда, пока она не встретилась с двумя лодками Королевского национального института спасения на воде (RNLI) в британских водах.
Впоследствии толпа разошлась около 2:00. Полиция Хэмпшира и острова Уайт подтвердила арест 12 человек. Правоохранители продолжат просматривать записи с нательных камер и видео, опубликованные в интернете, чтобы выявить возможные другие правонарушения.
Несколько полицейских получили легкие травмы и были осмотрены на месте. Еще одному гражданскому потребовалась помощь из-за болей в груди.
Реакция полиции и властей
Заместитель начальника полиции Саймон Доддс заявил, что события быстро переросли в насильственные массовые беспорядки, не имеющие отношения к мирному протесту. Все арестованные в настоящее время находятся под стражей.
В Министерстве внутренних дел Великобритании подтвердили, что мигрантов с лодки доставят в графство Кент для прохождения необходимых процедур.
На Даунинг-стрит заверили, что правительство достигло "реального прогресса" в борьбе с нелегальным пересечением пролива, а пограничная служба работает круглосуточно.
Сколько мигрантов добрались до Великобритании через Ла-Манш
Всего в тот день в Великобританию на пяти лодках прибыли 418 мигрантов. Пересечение границы сопряжено с высоким риском: в тот же день во время очередной попытки добраться до побережья погибли двое мужчин, а две женщины получили сильные ожоги от горящего топлива.
С начала года через Ла-Манш в Великобританию добрались 19 869 мигрантов. Несмотря на это, показатель остается на 43% ниже, чем за аналогичный период прошлого года, и на 23% ниже показателя 2024 года.
В прошлом месяце в этом же районе уже собирались протестующие из-за подобных слухов, но тогда судно с 51 мигрантом перенаправили в порт Дувра.
Напомним, в Великобритании двум иранским мигрантам предъявили обвинения в подготовке теракта против еврейской общины Манчестера. По версии следствия, они планировали нападения на Еврейский музей Манчестера и синагогу в Хитон-Парке.
Как писал OBOZ.UA, часть британцев выступила против изменений в политике в отношении мигрантов и беженцев. В частности, в стране обсуждается сокращение выплат спонсорам, предоставляющим жилье украинским беженцам.
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