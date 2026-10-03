В Британии двух иранских мигрантов обвинили в подготовке теракта: что известно

В Великобритании двум иранским мигрантам предъявили обвинения в подготовке теракта против еврейской общины Манчестера. По версии следствия, они планировали нападения на Еврейский музей Манчестера и синагогу в Хитон-Парке.

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Мужчин задержали 20 сентября, накануне Йом-Кипура. Им грозит дальнейшее рассмотрение дела в уголовном суде, пишет Metro.

В чём обвиняют иранцев

36-летнему Саламу Ахмадяну из Ливерпуля и 34-летнему Рахману Салехи из Солфорда инкриминируют подготовку террористических актов. По данным обвинения, они вели разведку в еврейской общине, изучали потенциальные цели и искали информацию о них в интернете.

Также мужчин обвиняют в получении инструкций по изготовлению взрывного устройства и приобретении необходимых компонентов.

Кто мог координировать нападение

По версии следствия, подозреваемые поддерживали связь с третьим лицом, которое координировало подготовку нападения и давало инструкции. Британские правоохранители считают, что этот человек мог находиться в Иране.

Обоих мужчин арестовали 20 сентября. Судья Нина Темпия оставила их под стражей до следующего заседания в Олд-Бейле, которое запланировано на 23 октября.

Как они попали в Великобританию

Салехи прибыл в Великобританию на лодке в 2020 году после того, как до этого просил убежища в Германии. В 2023 году он получил убежище в Великобритании.

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Ахмадян прибыл в страну на лодке в 2023 году, его заявление о предоставлении убежища не было рассмотрено до конца.

Что говорят правоохранители

Министр внутренних дел Великобритании Шабана Махмуд заявила, что ситуация напоминает об угрозах со стороны террористов и иностранных государственных структур.

В то же время заместитель помощника комиссара Вики Эванс отметила, что задержанные, по оценке полиции, в настоящее время не представляют непосредственной угрозы для общественности. Расследование продолжается.

Главные истории дня

Как сообщал OBOZ.UA, США также заявляли об иностранном следе в инциденте на авиабазе Ферворд. Глава американского внешнеполитического ведомства Марко Рубио заявил, что к подготовке теракта, который удалось сорвать вблизи американской авиабазы в Великобритании, "явно причастен иностранный субъект". По его словам, это серьёзный инцидент, и любые угрозы государственным интересам США "повлекут за собой последствия".