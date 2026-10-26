В Бразилии суд неожиданно продлил день выборов президента на несколько часов: что происходит

Избирательные участки должны были закрыться в 17:00 по местному времени, но Верховный суд Бразилии разрешил голосовать еще два часа. Решение приняли на фоне обвинений в сокращении работы общественного транспорта в нескольких городах страны.

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О решении судьи Криштиану Занина сообщает Reuters. Он удовлетворил просьбу избирательного штаба Луиса Инасиу Лулы да Силвы и продлил голосование до 19:00 по времени Бразилиа. После решения Верховного суда избирательный орган страны временно приостановил подсчет голосов.

Причины продления

Избирательный штаб Лулы заявил, что в нескольких городах местные власти ограничивали доступ избирателей к общественному транспорту в день голосования. Многие бразильцы пользуются автобусами и другими видами общественного транспорта, чтобы добраться до городов, где они зарегистрированы для участия в выборах, хотя сейчас могут там не проживать.

Сторонники Лулы чаще полагаются на общественный транспорт во время таких поездок. Поэтому его штаб попросил избирательные органы продлить голосование в девяти штатах.

В то же время Жаир Болсонару также просил предоставить дополнительное время для голосования в трех штатах, ссылаясь на плохую погоду.

Что происходило в городах

Лула обвинил местные власти нескольких городов, в частности Сан-Паулу и Салвадора, в ограничении доступа к общественному транспорту в день выборов.

В северо-восточном штате Баия избирательный суд распорядился арестовать секретаря по вопросам мобильности Салвадора. Его подозревают в том, что он приказал сократить автобусное сообщение в городе.

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Салвадор считается опорным городом Лулы. В то же время мэр города Бруно Рейс, придерживающийся правых взглядов, поддержал Флавио Болсонару.

Ранее Рейс заявил изданию Folha de S.Paulo, что 75 автобусов временно не выходили на маршруты из-за нарушений, связанных с избирательным процессом. По его словам, сотрудники разместили на транспортных средствах наклейки в поддержку кампании Лулы. После устранения проблем автобусы вернулись к работе.

Лула также заявил журналистам, что в Сан-Паулу, крупнейшем городе Бразилии, местные власти якобы сократили количество доступных автобусов примерно на 40%.

Главные истории дня

Первые результаты

До приостановки подсчета голосов обработали лишь 0,25% бюллетеней. На тот момент Лула получал 57,66% действительных голосов, а его соперник Болсонару – 42,34%.

Однако такого небольшого количества подсчитанных бюллетеней не хватало, чтобы определить общую тенденцию голосования в стране.

Напомним, в первом туре выборов президента Бразилии, после подсчета 99% бюллетеней Болсонару набрал 47,03% голосов, а Лула – 45,16%. Всего в выборах участвовали 12 кандидатов, но тогда никто не получил необходимых для победы в первом туре 50%.

Позже, как сообщал OBOZ.UA, избирательный штаб Луиса Инасиу Лулы да Силвы обвинил американскую компанию Meta в возможном вмешательстве в избирательный процесс в пользу его соперника Флавиу Болсонару.

Поводом стали предполагаемые ограничения распространения публикаций действующего главы государства и проблемы с отображением его профиля в Instagram накануне первого тура выборов.