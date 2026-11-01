В Болгарии стартовал второй тур выборов президента: что изменится для Украины

В воскресенье, 1 ноября, граждане Болгарии выбирают президента страны во втором туре выборов. За пост соревнуются действующая президент Илияна Йотова и бывший временный премьер-министр Андрей Гюров.

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Их позиции по отношению к России и поддержке Украины существенно различаются. Результаты голосования могут повлиять на политический баланс в стране и дискуссии о дальнейшей поддержке Киева, пишут Болгарское телеграфное агентство (BTA) и Bloomberg.

Как проходит второй тур выборов в Болгарии

В прошлое воскресенье ни одна из 27 президентских пар не набрала достаточного количества голосов для победы в первом туре. Теперь избирателям предстоит определить победителя второго тура.

Право голоса имеют почти 6,6 млн граждан. Голосование в Болгарии началось в 7:00 и продлится до 20:00. Если на участках останутся люди, которые еще не проголосовали, их работу могут продлить, но не позднее чем до 21:00. Такие же временные правила действуют на зарубежных участках по местному времени.

После завершения голосования избирательные комиссии должны подсчитать голоса, оформить протоколы и передать их в районные избирательные комиссии. Окончательные результаты выборов президента и вице-президента Центральная избирательная комиссия должна объявить в течение трех дней после голосования.

Что известно о кандидатах

Как пишет Bloomberg, за пост президента борются Илиана Йотова и Андрей Гюров – бывший временный премьер-министр и заместитель главы центрального банка.

Йотова связана с Руменом Радевым, который ранее был президентом Болгарии, а после победы на апрельских парламентских выборах возглавил правительство. Ее успех на выборах мог бы укрепить политические позиции премьера.

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Радев выступает против предоставления Украине военной помощи и введения санкций против Москвы. Он также призвал Европейский Союз восстановить отношения с Россией, заявляя, что такой подход отвечает интересам блока.

Йотова не смогла одержать убедительную победу в первом туре. Голосование сопровождалось низкой явкой и неожиданным ростом поддержки ее соперника на завершающем этапе кампании.

62-летняя Йотова ранее работала журналисткой и была депутатом Европейского парламента. До избрания президентом она девять лет занимала пост вице-президента при президентстве Радева.

Главные истории дня

50-летний Гюров – бывший депутат, которого поддерживает альянс прозападных партий. Он баллотируется с антикоррупционной программой. В феврале Йотова назначила его временным премьер-министром, поручив организовать всеобщие выборы.

Во время пребывания на этом посту Гюров открыто поддерживал Украину и подписал с Киевом десятилетнее соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности.

Какие позиции кандидатов по России и Украине

Илиана Йотова и Андрей Гюров представляют разные подходы к отношениям с Москвой и войне в Украине.

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Йотова отказалась обвинять Кремль в недавних атаках беспилотников в Черном море, объяснив это нехваткой доказательств. В то же время она призвала ввести мораторий на такие атаки, но не уточнила, как именно его можно обеспечить.

Гюров, напротив, во время работы временным премьер-министром последовательно демонстрировал поддержку Украины. Его позиция и подписанное с Киевом соглашение о безопасности стали одними из заметных различий между двумя кандидатами в ходе предвыборной кампании.

Изменит ли результат выборов внешнюю политику Болгарии

В то же время роль президента Болгарии преимущественно церемониальная. Глава государства имеет право вето, однако парламент может преодолеть его большинством голосов.

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Поэтому результаты президентских выборов не будут означать автоматического изменения внешнеполитического курса страны. В то же время они могут повлиять на политический баланс в Болгарии и публичные дискуссии о поддержке Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, официальный период предвыборной кампании на очередных президентских выборах в Болгарии начался 25 сентября и продолжался до 23 октября – в этот период заголовки газет пестрели сообщениями о нападениях на торговые суда в Черном море у побережья Болгарии и Румынии. Считается, что за этими нападениями стоит Россия, но Радев и Йотова отказались возложить на нее ответственность, утверждая, что доказательств нет.

Стоит отметить, что Болгария планирует до 30 октября присоединиться к инициативе НАТО по противодействию беспилотникам в Черном море. Решение было принято на фоне двух атак дронов на гражданские грузовые суда у болгарского побережья в течение одной недели. Одна из них привела к затоплению судна и исчезновению 11 членов экипажа.